Slovenski tenisači z zmago do nastopa v drugi svetovni skupini

Slovenska izbrana vrsta, ki jo vodi selektor Grega Žemlja, je že v soboto po posamičnih obračunih prišla do lepe prednosti. V prvem dvoboju v velenjski Beli dvorani je debitant v slovenski zasedbi Filip Jeff Planinšek premagal Rifqija Fitriadija s 6:1, 6:3, nato pa je bil še nekoliko bolj zanesljiv Bor Artnak, ki je s 6:2, 6:1 ugnal Gunawana Trismuwantaro.

V dvoboju dvojic sta Jan Kupčič in Sebastian Dominko hitro prišla do uvodnega odvzema servisa proti navezi Rifqi Fitriadi/Christopher Rungkat. Povedla sta s 3:0 in po novem "breaku" niz dobila po slabe pol ure s 6:1.

Drugi niz je bil malce tesnejši, saj sta Indonezijca sprva bolj zanesljivo osvojila svoja servisa. Kljub temu je bila razlika v kakovosti prevelika, 23-letni Kupčič in dve leti mlajši Dominko pa sta do odvzema servisa prišla v peti igri in nato povedla s 4:2. Presenečenja do konca nista dopustila in niz dobila s 6:4.

Obe reprezentanci sta se sicer dogovorili, da bosta kljub slovenski zmagi s 3:0 odigrali še dva posamična obračuna.

Izidi, Davisov pokal:

SLOVENIJA - INDONEZIJA 3:0

Filip Jeff Planinšek - Rifqi Fitriadi 6:1, 6:3;

Bor Artnak - Gunawan Trismuwantara 6:2, 6:1;

Jan Kupčič/Sebastian Dominko - Christopher Rungkat/Rifqi Fitriadi 6:1, 6:4.