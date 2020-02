Slovenski teniški biser: Juvanova v Acapulcu za skalp kariere izločila Venus Williams

Mlada slovenska teniška igralka Kaja Juvan je zablestela na uvodu turnirja WTA v Acapulcu in iz nadaljevanja izločila peto nosilko Američanko Venus Williams. Slovenska kvalifikantka je dosegla največjo zmago v karieri in s 4:6, 7:6 (4) in 6:2 premagala nekdanjo številko 1 ženskega tenisa, ki na odprtem prvenstvu Mehike nastopa s posebnim povabilom.

Juvanova, ki se je na turnir uspešno prebila skozi kvalifikacije, je med drugim rešila sedem zaključnih žogic in po dveh urah in 38 minutah igre premagala zmagovalko sedmih turnirjev za veliki slam, ki je turnir v Acapulcu do zdaj osvojila že dvakrat (2009, 2010). Pred časom se je Kaja pomerila tudi z mlajšo izmed sester Williams. FOTO: AP "To je kar malce neverjetno!"je dejala Juvanova po zmagi za spletno stran združenja WTA. "Spominjam se občutka, ko sem zaostajala s 4:5. Resnično sem hvaležna, da mi je uspelo zmagati, in verjetno sem imela tudi nekaj več sreče." Komaj 19-letna Slovenka, sicer 125. igralka z lestvice WTA, se bo v 2. krogu turnirja z nagradnim skladom 232.580 evrov pomerila z rojakinjo Tamaro Zidanšek, ki je v prvem krogu gladko, s 6:3 in 6:4, izločila Rusinjo Ano Kalinsko.