Žemlja pred Davisovim pokalom: Tukaj smo, da naredimo dober rezultat

Slovenski selektor ob tem nima pripomb glede pripravljenosti posameznih igralcev, čeprav se zaveda, da se komu izmed njih vsi rezultati niso izšli po načrtih. " Tenis je šport, v katerem se lahko počutje in forma zelo hitro spreminjata. Veliko dobrih igralcev o formi sploh ne govori, zato se tudi jaz s tem ne bi obremenjeval. Tukaj smo zato, da naredimo dober rezultat, " je, kot še poroča STA, dejal Žemlja.

" Mislim, da je Slovenija favorit v tem dvoboju, saj igra na domačem igrišču, čeprav je dvoboj na papirju precej tesen. Igrali smo že tudi tekme Davisovega pokala, na katerih nismo veljali za favorite, a smo jih vseeno zmagali ," pred dvobojem razmišlja kapetan in igralec reprezentance Urugvaja Ariel Behar . Slovence z optimizmom navdaja tudi potek priprav, ki po besedah kapetana reprezentance Grege Žemlje potekajo gladko. " Vsi igralci so na Davisov pokal prišli s peščene podlage, zato se morajo privaditi na trdo podlago. Mislim, da vse poteka po načrtu, kot smo si ga zastavili. V petek bomo pripravljeni, tako kot je treba ."

Glede tega, kdo bo v petek in soboto med posamezniki stopil na igrišče, Žemlja nima posebnih dilem, da se bosta Urugvajcem zoperstavila Bor Artnak in Filip Jeff Planinšek. "Mislim, da sta se oba izkazala že na dvoboju proti Indoneziji. Glede posameznikov je stvar razmeroma jasna."

Nekaj več dilem pa Žemlji povzročajo dvojice. "S tem vprašanjem se veliko ukvarjamo. Vsi igralci se zavedajo, da lahko v soboto nastopijo v dvojicah, pri čemer bo marsikaj odvisno od aktivnega rezultata in fizičnega stanja po petkovih dvobojih. Čakata nas naporna dva dneva, zato se bom zadnji dan odločil, katera dva bosta nastopila v dvojicah," je o negotovosti glede dvojic, kot piše STA, razmišljal Žemlja in v isti sapi obžaloval, da nima na voljo dvojice Jan Kupčič-Sebastian Dominko, od katere je v Ljubljani prisoten samo prvi.

Sloveniji bodo nasproti stali še Franco Roncadelli, Joaquin Aguilar Cardozo, Federico Aguilar Cardozo in Ignacio Carou. Na vprašanje, ali je med naštetimi kakšen, ki si ga posebej želi ali ne želi, je Bor Artnak odgovoril: "Sam sem proti Roncadelliju igral že dvakrat na peščeni podlagi in ga razmeroma gladko premagal. Ostalih pa ne poznam, saj vsi igrajo v Južni Ameriki."

Podobnega mnenja je bil tudi Žiga Šeško, sicer drugi najmlajši v ekipi za Luko Talanom Lopatičem. "Trenutno nastopam predvsem na mladinskih turnirjih. To je šele moj drugi Davisov pokal, zato še ne poznam veliko članskih igralcev, a sem prepričan, da bomo kljub temu sestavili dobro taktiko."

Dvoboj med Slovenijo in Urugvajem se bo odvijal na igriščih Tennis Academy-Športni klub Breskvar. Petkov spored se bo začel ob 13. uri, sobotni pa ob 11.