Slovenski vaterpolisti dobili nasprotnike: Hrvati, Grki in Gruzijci

Ljubljana, 15. 09. 2025 12.37 | Posodobljeno pred 1 uro

STA
3

Slovenski vaterpolisti so se tretjič zaporedoma, skupaj pa že šestič, uvrstili na evropsko prvenstvo v vaterpolu. Žreb konec tedna je razkril, da bodo Slovenci na EP 2026, ki bo med 10. in 25. januarjem v Beogradu, igrali v skupini B s Hrvati, Grki in Gruzijci.

Prvi nasprotnik Slovenije bodo 11. januarja Hrvati, sledita obračuna z Grčijo in Gruzijo.

V skupini A bodo nastopile Malta, Črna Gora, Madžarska in Francija, v skupini C gostiteljica Srbija, svetovna prvakinja Španija, Nizozemska in Izrael ter v skupini D Italija, Slovaška, Romunija in Turčija.

Prvenstvo spet menja svoj format. Iz vsake skupine bodo v drugi del napredovale po tri reprezentance v dve novi skupini E in F, kamor bodo prenesle dosežka iz predtekmovanja in se s po tremi ekipami spopadle za prvi dve mesti, ki vodita neposredno v polfinale.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Skupino E bodo sestavljale reprezentance predtekmovalnih skupin A in C, skupino F pa B in D.

Po prvem delu ne bo nihče zapustil prvenstva, saj bodo ekipe igrale za razvrstitev od 13. do 16. mesta, po drugem delu pa od petega do 12. mesta.

Žreb sta pod nadzorom Matjaža Rakovca, ki je zastopal Evropsko plavalno zvezo, v Beogradu izvedla nekdanja odlična srbska reprezentanta Filip Filipović in Milan Aleksić.

Naslov prvaka bodo branili Španci, ki so na zadnjem prvenstvu v Zagrebu v finalu z 11:10 ugnali Hrvate.

KOMENTARJI (3)

ivan z Doba
15. 09. 2025 13.27
Potop!
ODGOVORI
Nidani
15. 09. 2025 13.05
Je že fertik...😬
ODGOVORI
mb3zb6
15. 09. 2025 13.02
Ojoj, Grki in Hrvati ...
ODGOVORI
