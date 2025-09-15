Slovenski vaterpolisti dobili nasprotnike: Hrvati, Grki in Gruzijci

Prvi nasprotnik Slovenije bodo 11. januarja Hrvati, sledita obračuna z Grčijo in Gruzijo.

V skupini A bodo nastopile Malta, Črna Gora, Madžarska in Francija, v skupini C gostiteljica Srbija, svetovna prvakinja Španija, Nizozemska in Izrael ter v skupini D Italija, Slovaška, Romunija in Turčija.

Prvenstvo spet menja svoj format. Iz vsake skupine bodo v drugi del napredovale po tri reprezentance v dve novi skupini E in F, kamor bodo prenesle dosežka iz predtekmovanja in se s po tremi ekipami spopadle za prvi dve mesti, ki vodita neposredno v polfinale.