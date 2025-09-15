Slovenski vaterpolisti dobili nasprotnike: Hrvati, Grki in Gruzijci

Prvi nasprotnik Slovenije bodo 11. januarja Hrvati, sledita obračuna z Grčijo in Gruzijo.
V skupini A bodo nastopile Malta, Črna Gora, Madžarska in Francija, v skupini C gostiteljica Srbija, svetovna prvakinja Španija, Nizozemska in Izrael ter v skupini D Italija, Slovaška, Romunija in Turčija.
Prvenstvo spet menja svoj format. Iz vsake skupine bodo v drugi del napredovale po tri reprezentance v dve novi skupini E in F, kamor bodo prenesle dosežka iz predtekmovanja in se s po tremi ekipami spopadle za prvi dve mesti, ki vodita neposredno v polfinale.
Skupino E bodo sestavljale reprezentance predtekmovalnih skupin A in C, skupino F pa B in D.
Po prvem delu ne bo nihče zapustil prvenstva, saj bodo ekipe igrale za razvrstitev od 13. do 16. mesta, po drugem delu pa od petega do 12. mesta.
Žreb sta pod nadzorom Matjaža Rakovca, ki je zastopal Evropsko plavalno zvezo, v Beogradu izvedla nekdanja odlična srbska reprezentanta Filip Filipović in Milan Aleksić.
Naslov prvaka bodo branili Španci, ki so na zadnjem prvenstvu v Zagrebu v finalu z 11:10 ugnali Hrvate.
