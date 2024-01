Slovenski vaterpolisti evropsko prvenstvo otvorili s porazom

Slovenski vaterpolisti so imeli v uvodni tekmi prvenstva izjemno priložnost za presenečenje v tekmi s Slovaki, žal pa so zaradi nepazljivosti v igri ter številnih napak in neizkoriščenih priložnosti doživeli poraz. Tekmo so začeli brez idej v napadu, kar so tekmeci kaznovali s hitrim vodstvom z 2:0, zadeta vratnica pa je pričala, da bi bila razlika lahko še višja. Tudi lep gol kapetana Jaše Kadivca za 2:1, ko je pometel pajčevino v levem zgornjem kotu slovaškega gola, tega ni spremenil in tekmeci so z igralcem več in kasneje po grobi napaki slovenske obrambe ušli na 4:1. Varovance Mirka Vičevića je prebudil šele gol Aleksandra Cerarja za 4:2. Vseeno pa so imeli Slovaki ob prvem odmoru tri gole prednosti. Druga četrtina je bila popolnoma slovenska, žal pa reprezentanti niso znali izkoristiti številnih izključitev na slovaški strani. Neizkoriščenih je ostalo kar pet, dvakrat pa je Slovakom pomagal tudi okvir vrat. Šele šesto je izkoristil Jan Justin s petmetrovko. Blestel je tudi vratar Jure Beton, ki je "zabetoniral" prostor med vratnicama.