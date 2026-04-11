Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Slovenski vaterpolisti na Malti boljši še od Kazahstana

Valletta, 11. 04. 2026 14.30 pred 17 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
STA
Slovenska vaterpolo reprezentanca

Slovenska vaterpolska reprezentanca je na svetovnem pokalu divizije 2 na Malti dosegla drugo zmago. Na tekmi za razvrstitev med 17. in 20. mestom je premagala Kazahstan z 18:13 (4:1, 1:3, 7:5, 6:4). V nedeljo ob 15. uri se bo za končno 17. mesto pomerila z zmagovalcem dvoboja med Poljsko in Singapurjem.

Slovenska vrsta se je na Malti po porazih proti Nemcem, Slovakom in Gruzijcem znašla v boju za uvrstitev med 17. in 24. mestom. Izbranci slovenskega selektorja Mirka Vičevića so tekme za razvrstitev začeli z zmago nad Veliko Britanijo s 13:10. Uvod v tekmo proti Kazahstanu pa je nakazal gladko slovensko zmago, ko so v uvodnem delu zadeli Nace Štromajer, Matija Bernard Čanč, Vukašin Stefanović in Miha Šantak ter si priigrali vodstvo s 4:1.

V nadaljevanju so se Kazahstanci začeli približevati. V drugem delu je Branko Kirasić poskrbel za slovensko vodstvo s 5:3 in po menjavi strani Enej Potočnik za 6:4. Tekmeci pa so nadaljevali z visokim ritmom in Jegor Belusov je v 4. minuti tretje četrtine izenačil na 6:6.

Slovenski vaterpolisti
FOTO: Profimedia

Slovenci so spoznali, da pot do uspeha ne bo lahka, zaigrali prestavo višje in kapetan Aljaž Troppan, Štromajer in Kirasić so v naslednjih treh napadih poskrbeli za +3, ko pa je zadel še Marcel Lipnik, so spet lažje zadihali. Kazahstanci so spet začeli zadevati, Troppan in Lipnik pa sta poskrbela za varno razdaljo.

Ko je Nace Štromajer zadel še dvakrat, nov gol pa dodal tudi Troppan, je bil v uvodu zadnje četrtine pri vodstvu Slovenije s 15:9 zmagovalec znan. Do konca sta zadela še Troppan in dvakrat Potočnik.

rokomet svetovni pokal 2. divizija slovenija kazakhstan
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677