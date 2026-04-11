Slovenski vaterpolisti na Malti boljši še od Kazahstana

Slovenska vrsta se je na Malti po porazih proti Nemcem, Slovakom in Gruzijcem znašla v boju za uvrstitev med 17. in 24. mestom. Izbranci slovenskega selektorja Mirka Vičevića so tekme za razvrstitev začeli z zmago nad Veliko Britanijo s 13:10. Uvod v tekmo proti Kazahstanu pa je nakazal gladko slovensko zmago, ko so v uvodnem delu zadeli Nace Štromajer, Matija Bernard Čanč, Vukašin Stefanović in Miha Šantak ter si priigrali vodstvo s 4:1.

V nadaljevanju so se Kazahstanci začeli približevati. V drugem delu je Branko Kirasić poskrbel za slovensko vodstvo s 5:3 in po menjavi strani Enej Potočnik za 6:4. Tekmeci pa so nadaljevali z visokim ritmom in Jegor Belusov je v 4. minuti tretje četrtine izenačil na 6:6.