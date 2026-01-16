Slovenski vaterpolisti premagali Slovake za prvo zmago na EP

Slovenski vaterpolisti, v večjem delu amaterji, ki so že z uvrstitvijo na EP napravili veliko presenečenje, so držali obljubo in v tekmah za razvrstitev od 13. do 16. mesta dosegli prvo zmago. Vnaprej je bilo jasno, da imajo v svoji skupini le majhne možnosti, da presenetijo Gruzijce, nerealno pa je bilo pričakovati več od dostojnega poraza z Grki in Hrvati.
V obračunih ekip drugega kakovostnega ranga pa so Slovenci dokazali, da igrajo dober vaterpolo in tudi s kančkom športne sreče ugnali favorizirane Slovake. Junaka sta strelec zadnjega gola s peterca Nace Štromajer in 28-letni vratar Jure Beton.
V končnici tekme je bila bližje zmagi Slovenija. Najmlajši udeleženec prvenstva 15-letni Bine Štromajer je dobre tri minute in pol pred koncem dosegel svoj prvi reprezentančni gol na EP za vodstvo z 10:9. Slovaki pa so do srečnega izenačenja prišli 19 sekund pred koncem, ko je izključitev Naceta Štromajerja kaznoval Lukaš Seman. Štromajer je v zadnjem napadu ob izteku časa poskušal še s strelom za zmago, a je bil slovaški vratar na mestu.
V rednem delu so dva gola za Slovenijo dosegli Potočnik, Aljaž Troppan in 18-letni Nace Štromajer, po enega pa njegov 15-letni brat Bine, Stefanović, Matija Bernard Čanč in Miha Šantak.
Iz petmetrovke so bili natančni Aleksander Cerar, Stefanović, Čanč in Nace Štromajer. Beton je ubranil dva od petih strelov s petih metrov, med tekmo pa devet od 19 strelov na svoj gol.
V soboto Slovenijo na EP čaka še dvoboj z Izraelom in v nedeljo z Malto. Na današnji prvi tekmi v isti skupini je bila Malta boljša od Izraela s 15:14. Prav te tekme so najpomembnejše za kaljenje izbrane vrste na naslednjih tekmah, ki je s povprečjem dobrih 21 let najmlajša na tekmovanju, brez 32-letnega kapetana Jaše Kadivca pa je povprečje celo pod 21 leti.
"Slovakov na pravi tekmi nismo premagali že 20 let, zato je današnji uspeh seveda sladek. Prav oni so na papirju najmočnejši nasprotnik v tej skupini, verjetno pa so bili danes psihološko precej na dnu, potem ko so jih včeraj premagali Turki in izločili iz boja za višja mesta," je bil po tekmi v pogovoru za STA zadovoljen pomočnik trenerja reprezentance Teo Galić.
O poti do zmage pa je dodal: "Končno nam je uspelo zmanjšati število napak, fantje pa so bili odlični ob igri z igralcem manj v vodi, pa tudi Jure Beton je na trenutke branil nadstandardno. S tako igro lahko premagamo tudi Malto in Izrael, težko pa bomo obdržali tak nivo, saj bomo v štirih dneh igrali štiri tekme. Zagotovim lahko le to, da bodo dali igralci tudi na preostalih dveh vse od sebe."
