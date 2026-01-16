Slovenski vaterpolisti premagali Slovake za prvo zmago na EP

Slovenski vaterpolisti FOTO: Profimedia

Slovenski vaterpolisti, v večjem delu amaterji, ki so že z uvrstitvijo na EP napravili veliko presenečenje, so držali obljubo in v tekmah za razvrstitev od 13. do 16. mesta dosegli prvo zmago. Vnaprej je bilo jasno, da imajo v svoji skupini le majhne možnosti, da presenetijo Gruzijce, nerealno pa je bilo pričakovati več od dostojnega poraza z Grki in Hrvati. V obračunih ekip drugega kakovostnega ranga pa so Slovenci dokazali, da igrajo dober vaterpolo in tudi s kančkom športne sreče ugnali favorizirane Slovake. Junaka sta strelec zadnjega gola s peterca Nace Štromajer in 28-letni vratar Jure Beton.

V končnici tekme je bila bližje zmagi Slovenija. Najmlajši udeleženec prvenstva 15-letni Bine Štromajer je dobre tri minute in pol pred koncem dosegel svoj prvi reprezentančni gol na EP za vodstvo z 10:9. Slovaki pa so do srečnega izenačenja prišli 19 sekund pred koncem, ko je izključitev Naceta Štromajerja kaznoval Lukaš Seman. Štromajer je v zadnjem napadu ob izteku časa poskušal še s strelom za zmago, a je bil slovaški vratar na mestu. V rednem delu so dva gola za Slovenijo dosegli Potočnik, Aljaž Troppan in 18-letni Nace Štromajer, po enega pa njegov 15-letni brat Bine, Stefanović, Matija Bernard Čanč in Miha Šantak. Iz petmetrovke so bili natančni Aleksander Cerar, Stefanović, Čanč in Nace Štromajer. Beton je ubranil dva od petih strelov s petih metrov, med tekmo pa devet od 19 strelov na svoj gol.

