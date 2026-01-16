Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Slovenski vaterpolisti premagali Slovake za prvo zmago na EP

Beograd, 16. 01. 2026 15.04 pred eno minuto 3 min branja 3

Avtor:
STA
Slovenski vaterpolisti

Slovenski vaterpolisti so na evropskem prvenstvu v Beogradu v tekmi za razvrstitev od 13. do 16. mesta premagali Slovaško po izvajanju petmetrovk s 14:13. V rednem delu se je tekma končala 10:10 (3:3, 3:3, 3:3, 1:1). Odločilni gol je dosegel Nace Štromajer, pred tem je vratar Jure Beton ubranil strel Marcu Mihalu.

Slovenski vaterpolisti
Slovenski vaterpolisti
FOTO: Profimedia

Slovenski vaterpolisti, v večjem delu amaterji, ki so že z uvrstitvijo na EP napravili veliko presenečenje, so držali obljubo in v tekmah za razvrstitev od 13. do 16. mesta dosegli prvo zmago. Vnaprej je bilo jasno, da imajo v svoji skupini le majhne možnosti, da presenetijo Gruzijce, nerealno pa je bilo pričakovati več od dostojnega poraza z Grki in Hrvati.

V obračunih ekip drugega kakovostnega ranga pa so Slovenci dokazali, da igrajo dober vaterpolo in tudi s kančkom športne sreče ugnali favorizirane Slovake. Junaka sta strelec zadnjega gola s peterca Nace Štromajer in 28-letni vratar Jure Beton.

Preberi še Slovenci odlično odprli obračun z Grki, v nadaljevanju je do izraza prišla kakovost tekmecev

V končnici tekme je bila bližje zmagi Slovenija. Najmlajši udeleženec prvenstva 15-letni Bine Štromajer je dobre tri minute in pol pred koncem dosegel svoj prvi reprezentančni gol na EP za vodstvo z 10:9. Slovaki pa so do srečnega izenačenja prišli 19 sekund pred koncem, ko je izključitev Naceta Štromajerja kaznoval Lukaš Seman. Štromajer je v zadnjem napadu ob izteku časa poskušal še s strelom za zmago, a je bil slovaški vratar na mestu.

V rednem delu so dva gola za Slovenijo dosegli Potočnik, Aljaž Troppan in 18-letni Nace Štromajer, po enega pa njegov 15-letni brat Bine, Stefanović, Matija Bernard Čanč in Miha Šantak.

Iz petmetrovke so bili natančni Aleksander Cerar, Stefanović, Čanč in Nace Štromajer. Beton je ubranil dva od petih strelov s petih metrov, med tekmo pa devet od 19 strelov na svoj gol.

Slovenski vaterpolisti
Slovenski vaterpolisti
FOTO: Profimedia

V soboto Slovenijo na EP čaka še dvoboj z Izraelom in v nedeljo z Malto. Na današnji prvi tekmi v isti skupini je bila Malta boljša od Izraela s 15:14. Prav te tekme so najpomembnejše za kaljenje izbrane vrste na naslednjih tekmah, ki je s povprečjem dobrih 21 let najmlajša na tekmovanju, brez 32-letnega kapetana Jaše Kadivca pa je povprečje celo pod 21 leti.

"Slovakov na pravi tekmi nismo premagali že 20 let, zato je današnji uspeh seveda sladek. Prav oni so na papirju najmočnejši nasprotnik v tej skupini, verjetno pa so bili danes psihološko precej na dnu, potem ko so jih včeraj premagali Turki in izločili iz boja za višja mesta," je bil po tekmi v pogovoru za STA zadovoljen pomočnik trenerja reprezentance Teo Galić.

O poti do zmage pa je dodal: "Končno nam je uspelo zmanjšati število napak, fantje pa so bili odlični ob igri z igralcem manj v vodi, pa tudi Jure Beton je na trenutke branil nadstandardno. S tako igro lahko premagamo tudi Malto in Izrael, težko pa bomo obdržali tak nivo, saj bomo v štirih dneh igrali štiri tekme. Zagotovim lahko le to, da bodo dali igralci tudi na preostalih dveh vse od sebe."

VATERPOLO EVROPSKO PRVENSTVO

Slovenski rokometaši pred tekmo s Črnogorci jasni: Zmaga je obveza

Brabec dobil 12. etapo, Toni Mulec na šestem mestu

  • katalog
  • kamin
  • kamera
  • rastlinjak
  • kopalnica
  • generator
  • verige
  • vijačnik
  • omare
  • regal
  • radiator
  • sesalnik
  • dereze
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slovenska pomlad
16. 01. 2026 16.39
Bravo!
Odgovori
+1
1 0
Slinsson
16. 01. 2026 16.19
bravo fantje
Odgovori
+1
1 0
JApajaDAja
16. 01. 2026 16.06
o predhodnih porazih niste poročali-tudi "šef" stevanović ne.......
Odgovori
-2
0 2
bibaleze
Portal
Travmatičen spomin: Lev napadel mlado zvezdnico
Veste, kaj je pravilo 7-7-7?
Veste, kaj je pravilo 7-7-7?
Umrla domnevna hči Freddieja Mercuryja
Umrla domnevna hči Freddieja Mercuryja
Otrok ne dela nalog - lenoba ali nekaj drugega?
Otrok ne dela nalog - lenoba ali nekaj drugega?
zadovoljna
Portal
To mesto v Italiji preprosto morate obiskati
Pozabite na črno, hlače v tej barvi bomo nosile v letu 2026
Pozabite na črno, hlače v tej barvi bomo nosile v letu 2026
Slovenska voditeljica se je razveselila deklice
Slovenska voditeljica se je razveselila deklice
Sunny je našla ljubezen in prejela prstan
Sunny je našla ljubezen in prejela prstan
vizita
Portal
To je napovednik srčnega infarkta
Smrtonosna bolezen, ki jo lahko pravočasno prepoznate
Smrtonosna bolezen, ki jo lahko pravočasno prepoznate
Živila, ki lahko hitro zvišajo prenizko raven krvnega sladkorja
Živila, ki lahko hitro zvišajo prenizko raven krvnega sladkorja
Največjo škodo si delate z nerealnimi cilji
Največjo škodo si delate z nerealnimi cilji
cekin
Portal
Hrvat z novo taktiko osvojil skoraj 360.000 evrov na Eurojackpotu!
Visoke kazni na avstrijskih cestah: ne pozabite na veljavno vinjeto!
Visoke kazni na avstrijskih cestah: ne pozabite na veljavno vinjeto!
Nujno razmislite o spremembi, če uporabljate te kode PIN
Nujno razmislite o spremembi, če uporabljate te kode PIN
Prepoznajte svojega šefa in se izognite stresu
Prepoznajte svojega šefa in se izognite stresu
moskisvet
Portal
V razmerju je s tremi ženskami hkrati
Brisalci: Kako pogosto jih je treba menjati?
Brisalci: Kako pogosto jih je treba menjati?
Podprla talce Hamasa: je šla čez mejo?
Podprla talce Hamasa: je šla čez mejo?
Tehnika hoje, ki učinkovito pomaga pri izgubi telesne maščobe
Tehnika hoje, ki učinkovito pomaga pri izgubi telesne maščobe
dominvrt
Portal
S tem pozimi nikoli ne hranite ptičkov
Zato bi morali dati tableto za pomivalni stroj v straniščno školjko
Zato bi morali dati tableto za pomivalni stroj v straniščno školjko
Zimsko mulčenje vrta: kdaj je koristno in kdaj škodljivo
Zimsko mulčenje vrta: kdaj je koristno in kdaj škodljivo
To je kuhinja Luke Modrića
To je kuhinja Luke Modrića
okusno
Portal
Sladica, ki jo je nemogoče nehati jesti
Navdih za vikend: 5 receptov naših bralcev za popolno družinsko kosilo
Navdih za vikend: 5 receptov naših bralcev za popolno družinsko kosilo
Najboljše pecivo na svetu: sanjska kombinacija biskvita, kreme in meringe
Najboljše pecivo na svetu: sanjska kombinacija biskvita, kreme in meringe
Super recept s proseno kašo, ki ni sladica
Super recept s proseno kašo, ki ni sladica
voyo
Portal
Čao Bela
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čas smrti
Čas smrti
Jutranja ptica
Jutranja ptica
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450