Slovenski vaterpolisti proti favoriziranim Romunom brez pravih možnosti

Po porazu s Slovaki so slovenski vaterpolisti na evropskem prvenstvu v Dubrovniku izgubili tudi z Romuni. Medtem ko so bili v obračunu s Slovaki dokaj enakovreden tekmec, izgubili pa zaradi velikega števila napak in zapravljenih priložnosti, so bili Romuni tokrat prepričljivo kakovostnejša ekipa.

Tudi tokrat so Slovenci delali napake, priložnosti pa je bilo v uvodu malo. Slovenija je tekmo začela z zapravljeno prednostjo igralca več, dvema izgubljenima žogama v napadu in iztečenim napadom. Romuni pa so vsakič odgovorili z golom in po treh minutah vodili s 4:0, s čimer je bil zmagovalec praktično znan. Skupaj so varovanci Mirka Vičevića v prvi četrtini imeli petkrat prednost igralca več, zadeli so le enkrat, ko je Andraž Pušavec znižal na 5:1.

Agresivnejša obramba Slovenije je nato prinesla bolj enakovredno sliko v bazenu, več slovenskih akcij in gol Benjamina Popovića za 6:2 ter zadetek kapetana Jaše Kadivca iz petmetrovke. Da se je ta del končal 2:2, pa gre zahvala tudi vratarju Juretu Betonu, ki je prikazal nekaj odličnih obramb.