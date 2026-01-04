Slovenski vaterpolisti z okrepitvijo na vratarskem položaju

Milan Bulajić , je "otrok beograjskega Partizana", v karieri pa je branil za mlajše srbske reprezentance, so zapisali na zvezi. Dolgoročno naj bi prav Bulajić zaprl vrzel, saj v Sloveniji izkušenih igralcev na tej poziciji z izjemo Jureta Betona ni. Ekipo v Kranju čaka najpomembnejši del priprav, saj bo sodelovala tudi z Malto. Reprezentanca s sredozemskega otoka je v zadnjih letih izjemno napredovala in je po kakovosti tekmec, ki je po meri Slovenije - premagljiv, a izjemno nevaren.

V slovenski ekipi večjih težav ni. Poškodbo saniral najboljši slovenski vaterpolist Jaša Kadivec. Za ekipo bo igral tudi Vukašin Stefanović, ki v Nemčiji po Ludwigsburgu zdaj igra za Duisburg. Iz tujine sta se ekipi pridružila tudi brata Nace in Bine Štromajer, ki vadita v španskem Sabadellu.

Slovenija bo v Beogradu igrala v skupini B z olimpijskimi podprvaki Hrvati, bronastimi z letošnjega SP Grki ter Gruzijci. Prvi nasprotnik Slovenije bodo 11. januarja Hrvati, sledita obračuna z Grčijo in Gruzijo. Po prvem delu ne bo nihče zapustil prvenstva, saj bodo ekipe igrale za razvrstitev od 13. do 16. mesta, po drugem delu pa od petega do 12. mesta. In prav nadaljevanje naj bi Sloveniji ponudilo priložnosti za zmage.