Slovenski vaterpolisti z okrepitvijo na vratarskem položaju

Kranj, 04. 01. 2026 07.05 pred 13 urami 2 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Vaterpolo

Vaterpolisti so se tik pred evropskim prvenstvom, ki se bo pričelo prihodnji teden v Beogradu, zbrali v Kranju. Selektor Mirko Vičević je povabil 22 igralcev, med njimi je tudi novi vratar Milan Bulajić, ki sicer igra za srbski Zemun.

Mirko Vičević
Mirko Vičević
FOTO: ZVDS

Milan Bulajić, je "otrok beograjskega Partizana", v karieri pa je branil za mlajše srbske reprezentance, so zapisali na zvezi. Dolgoročno naj bi prav Bulajić zaprl vrzel, saj v Sloveniji izkušenih igralcev na tej poziciji z izjemo Jureta Betona ni. Ekipo v Kranju čaka najpomembnejši del priprav, saj bo sodelovala tudi z Malto. Reprezentanca s sredozemskega otoka je v zadnjih letih izjemno napredovala in je po kakovosti tekmec, ki je po meri Slovenije - premagljiv, a izjemno nevaren.

V slovenski ekipi večjih težav ni. Poškodbo saniral najboljši slovenski vaterpolist Jaša Kadivec. Za ekipo bo igral tudi Vukašin Stefanović, ki v Nemčiji po Ludwigsburgu zdaj igra za Duisburg. Iz tujine sta se ekipi pridružila tudi brata Nace in Bine Štromajer, ki vadita v španskem Sabadellu.

Slovenija bo v Beogradu igrala v skupini B z olimpijskimi podprvaki Hrvati, bronastimi z letošnjega SP Grki ter Gruzijci. Prvi nasprotnik Slovenije bodo 11. januarja Hrvati, sledita obračuna z Grčijo in Gruzijo. Po prvem delu ne bo nihče zapustil prvenstva, saj bodo ekipe igrale za razvrstitev od 13. do 16. mesta, po drugem delu pa od petega do 12. mesta. In prav nadaljevanje naj bi Sloveniji ponudilo priložnosti za zmage.

Slovenska vaterpolo reprezentanca bo nastopila na naslednjem EP.
Slovenska vaterpolo reprezentanca bo nastopila na naslednjem EP.
FOTO: Gorazda Kavčič - rezultati.si

Naslov evropskega prvaka bodo v Beogradu branili Španci, ki so na prejšnjem prvenstvu v Zagrebu v finalu z 11:10 ugnali prav Hrvate. Slovenija, ki bo na EP nastopila šestič in tretjič zaporedoma, je na tem prvenstvu edino zmago dosegla v dvoboju z Malto (10:8) in osvojila 14. mesto.

Seznam vabljenih igralcev za sklepne priprave pred EP: Aljaž Troppan, Aleksander Paunovič, David Berić, Aleksander Cerar, Luka Vujanović, Juš Vončina, Bor Udovč, Jaša Kadivec (Vsi Triglav), Jure Beton, Matija Bernard Čanč, Enej Potočnik, Marcel Lipnik, Luka Ćetković, Vuk Petrović (vsi Ljubljana), Jurij Seljak, Miha Šantak, Nikola Miletić (vsi Branik Maribor), Gašper Fičur (Koper 1958), Nace in Bine Štromajer (oba Sabadell), Vukašin Stefanović (Duisburg) in Milan Bulajić (Zemun).

