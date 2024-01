Slovenski vaterpolisti želijo proti Malti unovčiti 'bogate' učne ure

To je bila še ena v vrsti 'bogatih' učnih ur za slovenski reprezentančni vaterpolo, ki se pod vodstvom legendarnega Mirka Vičevića z majhnimi, a vztrajnimi koraki vrača na veliko vaterpolsko sceno. Z jutrišnjim obračunom proti Malti bo Slovenija začela boje za končno razvrstitev od 13. do 16. mesta, drugi tekmovalni par pa sestavljata izbrani vrsti Slovaške in Izraela.

Vičević je po tretjem zaporednem porazu v skupinskem delu objektivno ocenil trenutna razmerja moči v evropskem reprezentančnem vaterpolu in se nato ozrl k naslednjemu tekmecu, ki bi ga Slovenci ob boljši igri, kot so jo prikazali v predhodnih tekmah z Romuni in Nizozemci, morali premagati. "Za nami je prvi del tekmovanja, v katerem smo igrali tri različne tekme. Prva s Slovaško je še bila enakovredna, Romunija in Nizozemska pa sta veliko bolj kakovostni od nas. Borbenosti igralcem ne morem očitati, proti Nizozemcem smo igrali še brez treh najstarejših igralcev, vendar upam, da bomo do četrtka zvečer v polni postavi, kajti zdaj so pred nami tekme, v katerih se lahko nadejamo ugodnejšega izida," je pred jutrišnjim obračunom z Maltežani dejal slovenski selektor.

V primeru zmage se bo slovenska reprezentanca za končno 13. oziroma 14. mesto pomerila z boljšim iz para Slovaška – Izrael.