Slovenskim kanuistom zlato na EP v Pauju

Slovenska ekipa kanuistov v postavi Benjamin Savšek, Anže Berčič in Luka Božič je na evropskem prvenstvu v Pauju osvojila zlato kolajno. V napetem in izenačenem boju skozi vso progo so za 16 stotink sekunde premagali Francoze, tretje mesto so zasedli Rusi.

Benjamin Savšek FOTO: AP To je na evropskih prvenstvih že 16. slovenska kolajna v ekipni konkurenci, sedma zlata, kanuisti so bili najboljši drugič, prvič so bili zlati leta 2014 na Dunaju. Več sledi...