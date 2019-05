Slovenskim odbojkaricam uspela generalka pred tekmo z Estonijo

Slovenski selektor Alessandro Chiappini je na igrišče poslal naslednjo postavo: podajalko Evo Mori, korektorico Evo Zatković, srednji blokerki Sašo Planinšec in Saro Hutinski, sprejemalki Ano Marijo Vovk in Lano Ščuka ter prosto igralko Lejo Janežič. Prvi niz so sicer dobile Avstrijke, Slovenke pa nato naslednje tri, s 27:25, 25:18 in 25:20.

Selektor Alessandro Chiappini je v izjavi za OZS dejal: "Tekma ni bila lahka. Avstrija se iz leta v leto izboljšuje. Za nas je bila to prva prava tekma, saj se je Eva šele dva dni nazaj pridružila ekipi in lahko rečem, da smo šele v delovnem procesu. Nekatere igralke imajo tudi nekaj fizičnih težav, imel sem tudi načrt, da danes preizkusimo nekatere možnosti. Žal, nismo mogli igrati z Darjo, a smo rešitev našli v Evi Zatkovič. Ampak tudi s tem sem zadovoljen, saj iz leta v leto najdemo kakšno mlado talentirano igralko in jo vključimo v ekipo. To je zame pomembno, da vidim, kako igrajo na pravi tekmi. Mislim, da smo na dobri poti, a moramo izboljšati tehniko in taktiko. Prepričan sem, da bomo igrali vse bolje. Za zdaj sem zadovoljen in pozitivno razpoložen."

Eva Mori,kapetanka slovenske reprezentance, pa je dejala: "Ta zmaga je za nas pomemben rezultat, saj je bila to zadnja tekma pred pomembno tekmo z Estonijo. Vesela sem zmage in rezultata. Po prvem nizu smo ujele naš ritem. Mislila sem, da bomo za to potrebovale več časa, ampak sem vesela in nestrpno že čakam sobotno tekmo."

Izid:

Slovenija - Avstrija 3:1 (-23, 25, 18, 20)