Slovensko moštvo do zlate medalje na svetovnih igrah specialne olimpijade

Udeleženci poletnih svetovnih iger specialne olimpijade so tekmovali v 25 športnih disciplinah. Uporabniki VDC-ja Tončke Hočevar, Goran Pajović, Robert Vlah, Gašper Zaviršek in Janez Černe so bili člani nogometne ekipe, ki je zastopala slovenske barve in osvojila zlato medaljo. V predtekmovalnih bojih so najprej premagali ekipo Nemčije, nato morali priznati premoč Portugalcem in ekipi s Kostarike, v zadnjem delu predtekmovanja pa so bili boljši še od Indije. S tem so se uvrstili v polfinale, v katerem so se ponovno pomerili z Indijo in jo ponovno premagali. V finalu jih je čakala ekipa Nemčije, ki je prav tako morala priznati premoč slovenskim nogometašem, ki so na specialni olimpijadi z borbeno in srčno igro postali svetovni nogometni prvaki.