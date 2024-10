Slovensko obarvana Wisla Plock in Eurofarm Pelister v boj za še kako pomembne točke

V 5. krogu rokometne Lige prvakov se bosta pomerila slovensko obarvana Wisla Plock in Eurofarm Pelister. Za poljsko ekipo namreč igrajo Tim Cokan, Mitja Janc, Peter Šiško in Miha Zarabec, za makedosnko pa Nejc Cehte in Domen Tajnik. Tekmo lahko od 20.45 dalje v živo gledate na VOYO.