Španska Marca hvali Pogačarja: Prva zmaga od mnogih

"Avtoritativno je opravil z Nairom, Rogličem, (Alejandrom) Valverdejem in druščino. Njegova zmaga, kot zagotavljajo v njegovi ekipi, je prva od mnogih," poroča MARCA. "Ta dan si velja zapomniti. Pri svojih 20 letih ima Slovenec kvalitete in karakter šampiona, pravi direktor njegove ekipe Matxin (Joxean Fernandez). Po izbruhu Kolumbijca Egana Bernala, zmagovalca Toura z 22 leti, in Belgijca Remca Evenpoela, zmagovalca klasike San Sebastian pri 19 letih, se je zdaj mladi revoluciji z zmago na kraljevski etapi Vuelte na prvi veliki dirki pridružil še biser ekipe iz emiratov, ki bo 21 let dopolnil 21. septembra."

"Vedeli smo, da bi mu lahko šlo zelo dobro. Ima kakovost, v izjemno težki, epski etapi pa se je naredila naravna selekcija. Ubežnike so ulovili in Tadej je prikazal ogromno demonstracijo inteligence. Želimo si, da uživa v tem, kar mu je uspelo, da uživa v kolesarstvu, saj je še vedno zelo mlad in ne vemo, kje so njegove meje,"je MARCAcitirala Fernandeza.

Pri Movistarju mirijo strasti

Dan premora so v domači ekipi Movistar izkoristili za novinarsko konferenco v Pauu, Alejandro Valverdein Quintana sta spregovorila (tudi) o odmevnih posnetkih z nedeljske etape, ko so Marca Solerja "ujeli" med jeznim kriljenjem z rokami, ko je dobil ukaz ekipe, da naj počaka na Quintano. Številni so menili, da je to znak porušenih odnosov znotraj ekipe, a Valverde in Quintana sta zatrdila, da je na prvem mestu zgolj želja po zmagi, do katere si bosta pomagala, ko bo to potrebno.

"Moramo biti predvsem zadovoljni. Dobro nam gre, dobili smo že dve etapi, smo na prvem in četrtem mestu, preostanek Vuelte je zelo odprt. Morali bomo delati skupaj, da bi na koncu Vuelta pripadla naši ekipi,"je dejal Valverde. Quintana je, očitno že naveličan vprašanj po tem, kdo je prva violina Movistarja, dejal: "Vedno govorimo o tem, kdo je vodja. Bomo že videli, kdo ima najboljše noge."

Direktor ekipe Lastras: Tem fantom manjka kolesarskega spomina

Oba sta sicer kot najtežjega nasprotnika izpostavila Rogliča, Valverde si je zaželel, da v vožnji na čas ne bi izgubil preveč v primerjavi s slovenskim zvezdnikom. A v mislih imata tudi tretji teden, ko bo po njunem mnenju v gorah odločala tudi strategija, vse karte pa naj bi bile trenutno v rokah Movistarja.

"Ekipa dobro zelo dobro dela. Vsi imajo energijo, ampak res vsi," je bil za dnevnik MARCAoptimističen tudi direktor ekipe Pablo Lastras. "Še naprej bomo delali enako zavzeto. Že po zmagi Alejandra sem dejal, da ni zmagal le on, temveč vsa ekipa. Smo vodilni, morali bomo prikazati predstave, ki so vredne imena naše ekipe in braniti vodstvo z vsem, kar imamo. Zdaj prihaja vožnja na čas, ki za nas ni najboljša, a bomo videli, če se nam bo uspelo rešiti,"je nadaljeval in ostro obsodil ponedeljkovo ravnanje Solerja.

Opravičilo Solerja

"Posnetki so tu, biti moramo povsem jasni. Nismo še govorili z njim,"je dodal Lastras. "V Calpeju je izgubil čas in naročili smo mu, da naj zamenja vlogo, ni želel razumeti, zato smo to morali ponoviti. Dobro je, da imaš karakter, a mora začeti poslušati in dozoreti. Če želiš postati vodja, moraš najprej opravljati naloge pomočnika. Če pa ne, naj si pogleda, kaj je storil Miguel (Indurain) za Perica (Delgada), in kaj je nato storil Perico za Miguela. Tem fantom manjka kolesarskega spomina. Če bi bil Roglič ali (Miguel Angel) Lopez, bi me skrbelo zaradi Valverdeja in Naira. Ne morem vam povedati, kakšna bo naša strategija, a do konca bo naporno. A raje vidimo, da je eden povsem pri vrhu, kot da imamo kolesarja na drugem in tretjem mestu."

Soler se je medtem že opravičil za svoja dejanja: "Govorili smo. Želim se opravičiti tako Movistarju kot Nairu ter vsej preostali ekipi. Ne bo se več zgodilo, narasel mi je pritisk, ko sem se videl tam v tistem trenutku. Prišli smo zmagat z Nairom ali Valverdejem, to smo vedeli od začetka. Nikoli še nisem bil v takšni situaciji, ko pa se enkrat znajdeš v njej, ti gre skozi glavo veliko reči. Vse se nato spremeni, ko razmisliš s trezno glavo. Prosim za odpuščanje."