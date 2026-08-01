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Sloviti nepalski alpinist umrl po plazu v Pakistanu

Islamabad, 01. 08. 2026 15.22 pred 13 minutami 2 min branja 0

Avtor:
STA
Nirmal Purja

Priznani nepalski alpinist Nirmal Purja je umrl po snežnem plazu na severu Pakistana, ki je v četrtek zajel deset plezalcev, sodelujočih v alpinistični odpravi, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes sporočilo njegovo plezalno podjetje Elite Expeditions. Dodalo je, da so umrli tudi preostali člani odprave.

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Nirmal Purja je vodil odpravo na goro Broad Peak (8047 m) v pakistanskem pogorju Karakorum. Tam se je v četrtek sprožil snežni plaz, z odpravo pa od takrat pakistanski alpinistični klub ni več vzpostavil stika. V njej je bilo ob Purji še pet Nepalcev ter po en pakistanski, omanski, ameriški in kitajski državljan. Danes se je nadaljevala reševalna akcija na visoki nadmorski višini, saj je plaz desetčlansko odpravo zajel, ko so se vzpenjali pri 6600 metrih nadmorske višine, navajajo lokalne oblasti.

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"Z globoko žalostjo in neizmerno bolečino potrjujemo, da je Nirma Purja tragično izgubil življenje v plazu na gori Broad Peak. Prejeli smo potrditev, da tudi drugi člani odprave žal niso preživeli," je zapisalo njegovo podjetje. Nepalski premier Balendra Shah je izrazil sožalje ob "tragični smrti" slovitega alpinista in drugih članov odprave. "Tragična smrt šest nepalskih in štirih tujih alpinistov v pakistanskem gorovju Karakorum nas je pretresla. Fizično potovanje vseh umrlih plezalcev (...) je bilo prekinjeno, toda zgodba o njihovem pogumu, predanosti in prispevkih bo vedno ostala navdihujoča," je dejal na družbenih omrežjih.

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Purja, ki je služil v britanski brigadi Gurk (Brigade of Gurkhas), nato pa v posebni enoti kraljeve mornarice Special Boat Squadron, se je po vojaški karieri posvetil alpinizmu in vodenju odprav ter postavil več plezalnih rekordov. Med aprilom in oktobrom 2019 je v šestih mesecih in šestih dneh osvojil vseh 14 osemtisočakov sveta, kar je bil takrat svetovni rekord. Leta 2021 je skupaj z devetimi drugimi nepalskimi alpinisti opravil tudi prvi zimski vzpon na K2.

Purja je ta teden na družbenem omrežju X zapisal, da je blizu temu, da bi postal prvi človek, ki bi vseh 14 osemtisočakov, ki jih sam poimenuje super vrhovi, osvojil dvakrat brez uporabe dodatnega kisika. "Broad Peak, ne prosim za nič drugega kot za varen vzpon in varen sestop," je dodal svojemu zapisu. Broad Peak z višino 8047 metrov je dvanajsti najvišji vrh na svetu. Leži v gorovju Karakorum na severu Pakistana in velja za enega najtežjih ter najbolj tehnično zahtevnih med

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