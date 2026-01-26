Slovo branilke naslova v Melbournu, Sinner napredoval

Amanda Anisimova slavi zmago za polfinale FOTO: Profimedia

Amanda Anisimova, sicer četrta nosilka, je gladko premagala nepostavljeno kitajsko tekmico s 7:6 (4) in 6:4. Lanska finalistka dveh grand slamov je ohranila mirno kri, ko so temperature v dvorani John Cain Arena močno narasle, in utišala tudi kitajske navijače. Zdaj se bo 24-letnica pomerila z 31-letno rojakinjo Jessica Pegula, letos šesto nosilko v Melbournu. Anisimova in Pegula sta doslej odigrali tri medsebojne dvoboje, vse tri je dobila Pegula.

"Počutim se odlično. Mislim, kakšen boj je bil danes zunaj. Spet težki pogoji proti res dobri nasprotnici. Še nikoli nisem igrala proti njej, igra odličen tenis," je po zmagi dejala Anisimova. "Danes je bilo res veliko kitajskih oboževalcev, ampak iskreno, to je ustvarilo odlično vzdušje. Sploh se mi ne zdi nespoštljivo. So le zelo glasni, zato je njihova energija res zabavna," je dodala Američanka.

Jessica Pegula FOTO: Profimedia

Tridesetletna branilka naslova Madison Keys pa je proti Peguli klonila s 3:6, 4:6. Lani je Keys v finalu presenetljivo premagala Belorusinjo Arino Sabalenka in osvojila svoj prvi naslov na turnirjih za grand slam. Proti Peguli pa je Keys naredila preveč napak in nikoli ni našla svojega ritma. Tako se je Pegula četrtič uvrstila v četrtfinale prvega turnirja za grand slam teniške sezone. Enaintridesetletnica je izkoristila svojo prvo meč-žogo proti Keys po 78 minutah.

"Seveda bi si želela, da bi se stvari zame tu drugače odvile, ampak vseeno sem zelo ponosna nase," je dejala Keys. "Kot branilka naslova se soočam z vsemi vrstami dodatnega pritiska in živčnosti, zato sem resnično ponosna nase, kako sem se spopadla s tem. To je eden tistih dni, ko se počutim, kot da me je Jess premagala, a vseeno lahko odidem z dvignjeno glavo," je dejala branilka naslova.

Jannik Sinner FOTO: Profimedia

Prvi lopar sveta prepričljiv



Jannik Sinner je brez težav premagal rojaka Luciana Darderija s 6:1, 6:3, 7:6 (3) in tako ohranil energijo za preostanek turnirja. Sinner je za zmago potreboval le dve uri in devet minut. Dva dni prej se je v tretjem krogu proti Američanu Eliotu Spizzirriju v žgoči vročini boril s krči po telesu. "Dobra prijatelja sva in to otežuje igro. V tretjem nizu sem imel nekaj priložnosti za brejk, a sem jih zapravil. Zadnje točke sem dobro odigral, čeprav sem bil pod pritiskom. Hvala publiki, čudovito je igrati tukaj," je Sinner povedal v prvem intervjuju na igrišču po slavju nad Darderijem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Tako kot Sinner se je v nadaljevanje uvrstil tudi njegov rojak Lorenzo Musetti. Peti igralec sveta je premagal Američana Taylorja Fritza s 6:2, 7:5, 6:4 in se bo zdaj pomeril z rekordnim prvakom turnirjev za veliki slam Novakom Đokovićem. Devetintridesetletni Srb se je najprej uvrstil brez odigrane tekme, ker njegov češki nasprotnik Jakub Menšik zaradi poškodbe trebušne mišice odpovedal nastop že v nedeljo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke