Slovo družine Williams: Sir Frank s hčerko Claire odstopa s položaja

Sir Frank Williams je ekipo Williams ustanovil leta 1977 in do zaključka minulega tisočletja je postala ena najuspešnejših v karavani. A predvsem zadnje desetletje je bilo izjemno težko, ekipo pa so prejšnji mesec prodali ameriškim investitorjem Dorilton Capital. Williams bo skupaj s hčerko Claire Williams, ki je namestnica šefa ekipe, odstopil s položaja. Kot prvi mož Williamsa je Sir Frank pomagal dirkačem do osvojitve devetih konstruktorskih in sedmih posamičnih naslovov, predvsem 80. in 90. leta so bila močno v znamenju angleškega moštva, ki pa je slast zmage na dirki za veliko nagrado nazadnje okusila davnega leta 2012.

V zadnjih dveh sezonah je Williams zasedel zadnje mesto v točkovanju svetovnega prvenstva, velike finančne izgube pa so družino primorale v iskanje novih vlagateljev.

Williams je bil vedno na prvem mestu

"S tem, ko smo zagotovili prihodnost ekipe, imam občutek, da je napočil pravi trenutek, da se umaknemo iz tega športa," je dejala Claire Williams. "Kot družina smo Williams vedno postavljali na prvo mesto. To smo pokazali z zadnjimi dejanji v povezavi s strateškim pregledom poslovanja in verjamemo, da je zdaj pravi trenutek, da predamo vajeti in novim lastnikom ponudimo priložnost, da ekipo popeljejo v prihodnost. V tem športu smo bili več kot štiri desetletja. Neverjetno ponosni smo na naše dosežke in zapuščino, ki bo ostala za nami,"je dodala Williamsova, ki je ekipo de facto vodila od leta 2013.

"Vedno smo bili v tem iz ljubezni, zaradi čistega užitka dirkanja, zato to ni odločitev, ki bi jo sprejeli zlahka, temveč po dolgem razmišljanju v družini. Izjemno cenimo Doriltonovo vzpodbudo, da bi ostali, a vemo, da z njimi ekipa v dobrih rokah, ime Williams pa bo živelo naprej. To je morda konec ere za Williams kot ekipo, ki jo vodi družina, a to je začetek nove ere za Williams Racing. Želimo jim veliko uspehov v prihodnje,"je še povedala.

Sir Frank Williams je ekipo kot Williams Grand Prix Engineering leta 1977 ustanovil skupaj s Patrickom Headom, Angleža pa sta predstavljala izjemno navezo v letih, ki so sledila. Williams je bil šef ekipe, Head pa tehnični direktor. Dirkači, kot so Clay Regazzoni, Alan Jones, Keke Rosberg, Nelson Piquet, Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hillin Jacques Villeneuveso se v dirkalniku Williamsa za večno vpisali v zgodovino formule 1, Williams in Head pa sta se podpisala pod nekaj najbolj inovativnih dirkalnikov vseh časov, ki so kot prvi uporabljali tudi aktivno vzmetenje. Karieri sta tam uspešno začela tudi slovita konstruktorja Ross Brawnin Adrian Newey, ki sta kasneje naslove osvajala v drugih ekipah.