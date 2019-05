Odzivi ob smrti Nikija Laude: Počivaj v miru, legenda

V svetu športa in formule 1 je bil Niki Lauda ena najbolj prepoznavnih osebnosti. Naslov prvaka je osvojil tako s Ferrarijem, kot z McLarnom. Pri Ferrariju so ob njegovi smrti zapisali:"Danes je žalosten dan za F1. Velika Ferrarijeva družina je z globoko žalostjo sprejela novico o smrti prijatelja Nikija Laude, trikratnega svetovnega prvaka, dvakrat s Scuderio (1975-1977). Za vedno boš ostal v naših in navijaških srcih."

BBC je o njem zapisal "fantastično življenje v barvah", Sky Sports pa piše o človeku, "kateremu je uspel največji povratek v športu," kjer omenjajo njegovo nesrečo iz leta 1976, ob tem pa zapisali še, da "je postal nesmrten v naši zgodovini". "Cestni bojevnik formule 1, ki je širil meje," pa je zapisal New York Times.

"Formula 1 je v bistvu o upravljanju dirkalnikov in testiranju tvojih meja. Zato ljudje dirkajo, da okusijo hitrost, dirkalnik in kontrolo. Če si v mojih časih pretiraval, si umrl. Moral si uskladiti vse skupaj in ostati na tenki liniji, da si preživel," je za The Telegraph Lauda dejal leta 2015.

Od Laude so se na družbenih omrežjih poslovili tudi številni dirkači, Kimi Raikkonen, Fernando Alonso, Damon Hill, Jenson Button, Romain Grosjean, Rubens Barrichello, Nico Rosberg in številni drugi.