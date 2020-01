Slovo Patriotsov na prvi stopnički končnice: bo kmalu odšel tudi Brady?

New England Patriotsi so izgubili štiri od zadnjih šestih tekem, ključni pa sta bili prav zadnji dve. Zavoljo neuspeha v zadnjem krogu končnice proti Miami Dolphinsom so bili prikrajšani za neposredno uvrstitev v četrtfinale, v sobotnem nastopu pa niso bili kos ekipi Tennessee Titans, ki je slavila z 20:13. Šestkratni prvaki lige in zmagovalci Super Bowla 2015, 2017 in 2019 so zadnje tri sezone igrali na zaključnem spektaklu lige NFL.

Zadnjih devet let so bili prosti v prvem krogu, to sezono pa so začeli z osmimi zmagami. Na naslednjih osmih tekmah so nato slavili le še štirikrat. Izpad New Englanda postavlja pod vprašaj nadaljevanje kariere enega najboljših igralcev v zgodovini tega športa, podajalca Toma Bradyja. Dvainštiridesetletni superzvezdnik, ki ima šest naslovov prvaka, štirikrat pa je bil izbran za najkoristnejšega igralca Super Bowla, je po porazu povedal, da je še prezgodaj govoriti o prihodnosti.

'V tem trenutku ne vem, kaj me čaka'

"Rad imam to igro, zato se bom težko poslovil od tega športa. V tem trenutku ne vem, kaj me čaka,"je dejal Brady.

Poleg New England Patriotsov so se pred domačimi gledalci poslovili še New Orleans Saintsi in Philadelphia Eaglesi. Prvi so izgubili po podaljšku proti Minnesota Vikingsom z 20:26, Philadelphio pa so s 17:9 ugnali Seattle Seahawksi. Edino domačo zmago v tako imenovanem "wild card" koncu tedna so zabeležili Houston Texansi, ki so po podaljšku z 22:19 premagal Buffalo Billse.

Pari četrtfinala oziroma konferenčnega polfinala so Baltimore Ravens ‒ Tennesse Titans ter Kansas City Chiefs ‒ Houston Texans v konferenci AFC ter San Francisco 49ers ‒ Minnesota Vikings in Green Bay Packers ‒ Seatle Seahawks v konferenci NFC. Omenjeni dvoboji bodo 11. in 12. januarja, polfinale bo 19. januarja, Super Bowl pa je na sporedu 2. februarja v Miamiju.