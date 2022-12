Slovo šampionke: Tina Trstenjak potrdila konec športne poti

V Riu je leta 2016 osvojila olimpijsko zlato. Pet let kasneje mu je v Tokiu dodala še srebro.

"Potem ko sem dosegla velikanske uspehe, na katere sem izjemno ponosna, sem prišla do ugotovitve, da se je treba na določeni točki ustaviti. In mislim, da je čas, ko se leto zaključuje, pravšnji za takšno odločitev. Da namreč zaprem eno poglavje in odprem novo," je za Delo povedala 32-letna Celjanka.

Trstenjakova gre v športni pokoj kot najuspešnejša slovenska judoistka, saj je doslej edina osvojila zlato kolajno na evropskem in svetovnem prvenstvu ter na olimpijskih igrah. V letu 2016 je vse tri nazive prvaka nosila istočasno. Judo je trenirala skoraj četrt stoletja.

Njen največji uspeh ostaja olimpijsko zlato iz Ria de Janeira 2016, ob vseh odličjih pa poudarja, da tega ne bi dosegla brez mentorstva trenerja Marjana Fabjana pri judo klubu Sankaku. "Včasih je bilo težko, toda brez njega ne bi bilo ničesar. Zaradi tega sem mu nadvse hvaležna," še pravi judoistka.

A Trstenjakova poudarja, da bo še naprej ostala zvesta judu. "Po svojih močeh bom pomagala svojemu klubu Z'dežele Sankaku, ki je moj drugi dom. Zdi se mi prav, da mu po vsem, kar sem dobila, nekaj tudi vrnem."