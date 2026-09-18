Slovenke končale z nastopi na teniškem turnirju WTA 125

Med posameznicami so vse štiri Slovenke izgubile v prvem krogu, omenjene tri igralke, ki so se poslovile danes, pa so uspešno preskočile prvo oviro v dvojicah. V četrtfinalu sta bili Pia Lovrič in Alja Senica brez možnosti, saj sta v dveh nizih osvojili le štiri igre, Kristina Novak pa se je v paru s Čehinjo Ivano Šebestovo bolje upirala prvima nosilkama Francozinji Estelli Cascino in Kitajki Feng Shuo, ki sta v tretjem nizu slavili z 10:4.