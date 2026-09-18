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Slovenke končale z nastopi na teniškem turnirju WTA 125

Ljubljana, 18. 09. 2026 15.45 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
Alja Senica

Slovenija je ostala brez svojih predstavnic na teniškem turnirju serije WTA 125 v Ljubljani. Danes so se v četrtfinalu dvojic poslovile Kristina Novak, Pia Lovrič in Alja Senica.

Med posameznicami so vse štiri Slovenke izgubile v prvem krogu, omenjene tri igralke, ki so se poslovile danes, pa so uspešno preskočile prvo oviro v dvojicah. V četrtfinalu sta bili Pia Lovrič in Alja Senica brez možnosti, saj sta v dveh nizih osvojili le štiri igre, Kristina Novak pa se je v paru s Čehinjo Ivano Šebestovo bolje upirala prvima nosilkama Francozinji Estelli Cascino in Kitajki Feng Shuo, ki sta v tretjem nizu slavili z 10:4.

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V polfinalu med posameznicami je zgolj ena nosilka, 18-letna Čehinja Laura Samson, 118. igralka na svetu, ki jo trenira Polona Hercog. V soboto jo čaka dvoboj z Italijanko Samiro De Stefano (257.). V drugem polfinalu bosta igrali Nemka Mona Barthel (217.) in Italijanka Noemi Basiletti (277.).

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