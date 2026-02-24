Slovo Tamare Mavsar z napako: Krimovke tudi na slovesu od Evrope nemočne

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Tekma proti favoriziranemu Brestu, vodilni ekipi skupine B EHF Lige prvakinj, ni imela tekmovalnega pomena, saj so Ljubljančanke za napredovanje v play-off izgubile po izjemno tesnem porazu v Kopivnici minuli vikend. A je obračun vnovič razkril sve slabosti ljubljanskega kolektiva, ki je z redkimi rpebliski, doživel neslaveno evropsko avanturo, ki se je končala že poi skupinskem delu. In ocena narejenega je - negativno.

Ana Gros po koncu sezone končuje kariero. FOTO: Luka Kotnik

Tudi tokrat so gostje kmalu prevzele pobudo in si že ob polčasu priigrale lepo prednost (10:18) pred zdesetkanimi domačinkami (manjkale so Tamara Horaček, Nina Zulić, že dlje časa odsotni Anne With Johansen, Manca Jurič itd.), ki so jo potem brez večjih težav ohranile do konca. Po 60. minutah tekme je semafor kazal na končni rezultat 25:37. "Pričakoval sem, da bomo morda prav zaradi tega, ker tekma ni odločala o ničemer, na igrišču pokazali več sproščenosti. Res je, da nimamo velike rotacije – če pogledamo klop, so se tam vrstile poškodovane igralke. Manjkala nam je tudi "ena in pol" zunanja linija, ki bi v nekem drugem trenutku morda predstavljala začetno postavo. Vendar sem si kljub manjkajočim igralkam želel in pričakoval, da bomo pokazali malo več "zob". Ne morem reči, da jih na trenutke nismo, a nismo jih pokazali toliko, kot bi si želel, sploh pa ne vseh 60 minut," je bil izčrpen po novem evropskem porazu, na srečo zadnjem v sezoni, trener Ljubljančank Žiga Novak. "Na koncu je rezultat takšen, kot je. Ne bom rekel, da rezultat ne igra vloge, predvsem pa sem si želel boljšega vtisa. Na žalost ni bilo povsem tako, kot bi si želeli."

Krimovke so bile tudi na zadnji evropski tekmi sezone nemočne ... FOTO: Luka Kotnik

Velja pa poudariti, da so precejšnjo minutažo – in tudi dragocene izkušnje – dobile mlade Lana Puncer, Tea Pogorelc, Tinkara Kogovšek (3 goli), Ema Marković ter tudi Avstrijka Philomena Egger (2 gola), ki ima za seboj pri 18-letih zelo lepo evropsko sezono. K temu je treba dodati tudi vratarko Majo Vojnovič, ki je nekajkrat odlično posredovala in zbrala kar 16 obramb.

"Res smo si želele več in pokazati boljšo igro. Mislim, da nam napad ni stekel, imele smo preveč tehničnih napak. Nismo mogle sestaviti dolgega napada; žogo smo izgubljale že po desetih ali petnajstih sekundah, kar so nasprotnice kaznovale s hitrimi protinapadi in si tako nabrale razliko. Kljub vsemu se nismo predale, čeprav je že začetek prvega polčasa nakazal, da nas čaka težka tekma. Na koncu smo se borile zase. Res nismo pokazale najlepše igre, smo pa dale vse od sebe. Razlika je na koncu takšna, kot je. Nismo zadovoljne, vendar moramo to sprejeti," je bila iskrena 28-letna Dolenjka na vratih Krima Mercatorja.

Tamara Mavsar FOTO: Luka Kotnik