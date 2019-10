Slovo Žvižeja in Zormana v imenitni družbi

Slovenija je v minulih letih gostila že številne imenitne rokometne dogodke, a še nikoli ni bilo na kupu toliko velikanov tega športa kot na današnji poslovilni tekmi Luka Žvižeja in Uroša Zormana. V mesto ob Savinji so prišli številni nekdanji najbolj vznemirljivi in pomembni rokometaši na svetu, kot so Belorus Sergej Rutenka, Španec Talant Dušebajev, HrvataIvano Balićin Patrik Čavar, Madžar Laszlo Nagy ter mnogi drugi, na njuni poslovilni tekmi pa so zaigrali tudi nekateri še vedno aktivni igralci. Na rokometni simfoniji izid ni bil pomemben - končala se z neodločenim izidom 38:38 -, v ospredju sta bili dobra zabava in prijateljsko druženje nekoč soigralcev ali velikih tekmecev na igrišču, v njihovih mojstrovinah, vragolijah, hudomušnosti in rokometnih dodatkih - v končnici tekme so zaigrali tudi otroci Žvižeja in Zormana - pa je v celjskem rokometnem hramu uživalo okoli 3500 gledalcev. Zorman je na reprezentančni ravni zbral 225 tekem, kar je največ v zgodovini Slovenije. Bil je član srebrne slovenske izbrane vrste na evropskem prvenstvu 2004, nastopil pa je na dveh olimpijskih igrah - v Atenah 2004 in Rio de Janeiru 2016. Na klubski sceni je igral je za Slovan, Prule 67, Celje Pivovarno Laško, Ademar Leon, Ciudad Real in Kielce ter štirikrat osvojil ligo prvakov. Žvižej je odigral osem reprezentančnih tekem manj od Zormana in je drugi na večni lestvici. Na njih je dosegel 702 gola, kar je največ v zgodovini slovenske reprezentance. Večino igralske kariere je preživel v Celju, kratek čas tudi v Mariboru, na mednarodni sceni pa je igral za Teko Cantabrio, Barcelono, Pick Szeged in Minden. S slovito katalonsko zasedbo je osvojil ligo prvakov, s Slovenijo pa je nastopil na poletnih olimpijskih igrah v Atenah 2004. Žvižej in Zorman tudi po koncu igralske kariere ostajata zvesta rokometu. Zorman je trenutno prvi asistent selektorja slovenske izbrane vrste Veselina Vujovića in slovitega Talanta Dušebajeva pri poljskem prvaku Vive Kielce, Žvižej pa je eden od pomožnih trenerjev Tomaža Ocvirkapri matičnem klubu Celju Pivovarni Laško.

Dogodek je imel tudi humanitarno noto, del sredstev od prodaje majic so namenili za zdravljenje Velenjčana Duška Supića. Pred osrednjo tekmo je slovenska reprezentanca na vozičkih odigrala prvo mednarodno tekmo proti Hrvaški, hkrati pa je - s prodajo dresov igralcev na rokometni simfoniji - potekala akcija zbiranja sredstev za nove športne invalidske vozičke.