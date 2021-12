Smisl: Pred celjskim klubom je svetla prihodnost

"Klub čaka januarja redna skupščina, ki bo obenem volilna. Sam se ne bom potegoval za mandat predsednika kluba. O tem stvareh sem pravočasno obvestil sodelavce v klubu, sponzorje in vse deležnike. Razlog tiči v prekomernem obsegu službenih obveznosti. Tu ne mislim le na delo, ampak predvsem službene poti v tujino, ko se razmere stabilizirajo. Enostavno ni pošteno do kluba, da ima predsednika, ki ni prisoten v Sloveniji. Klub danes to rabi, sam sem bil v času covida, vsaj uro ali dve na dan na Opekarniški, saj je bila pomoč potrebna. Ravno zaradi tega si klub zasluži nekoga, ki bo to lahko počel. Prepričan se, da bo moj naslednik to delo opravljal odlično. Bi pa izkoristil priložnost in bi se zahvalil sponzorjem, obema podpredsednikoma, upravnemu odboru in vsem sodelavcem v klubu za pomoč v zadnjih letih," je med drugim dejal Smisl.