Prvi mož celjskih rokometašev: Iz te situacije bomo izšli še ambicioznejši

Ob koncu koledarskega leta se je v tradicionalnem intervjuju navijačem in širši rokometni javnosti obrnil predsednik RK Celja Pivovarne Laško Jernej Smisl. Med drugim je priznal, da iz situacije, na katero ni bil pripravljen praktično nihče v rokometnem svetu, skušajo izvleči vse, kar je bilo pozitivnega.

icon-expand Jernej Smisl in Ilka Štuhec FOTO: RK Celje Pivovarna Laško

Bil je januar 2020, navijači so po dolgih sušnih letih Celje Pivovarno Laško videli v izločilnih bojih rokometne Lige prvakov, nato pa koronavirus. Namesto vsaj ene dodatne domače tekme (najprej s poljskimi Kielcami), predčasen konec Evrope. Verjetno še danes zelo boleča tema. "Kako bi lahko bilo, ne more nihče povedati, vsi skupaj pa se zavedamo, da bi lahko bilo še dosti slabše, glede na to, da je koronavirus med nami. Klub je takoj sprejel številne ukrepe, tu mislim, na vse od pisarne kluba do upravnega odbora, v sodelovanju z vsemi igralci in strokovnim štabom. Sprejeli smo drastične ukrepe, s katerimi so se vsi strinjali. Homogenost kluba in klubske okolice se je izkazala ravno v težkih časih, ukrepi, ki smo jih sprejeli, so bili nujni za preživetje. Vemo, da šport danes diha na škrge, smo pa čas izkoristili za nekatere inovativne projekte,"je za uradno spletno stran serijskih slovenskih rokometnih prvakov dejal predsednik Jernej Smislin povlekel črto nad koledarskim letom 2020.

Nagrada za najboljšo akademijo v Evropi, podeljena s strani Evropske rokometne zveze, je priznanje za našo stroko. Ne le aktualno, ampak od prvega dne obstoja kluba. Je nagrada za vse, ki skrbijo za napredek mladih, a po drugi strani predstavlja velik pritisk, veliko odgovornost. —Jernej Smisl, predsednik Celjanov

"Sezona je zelo uspešna. Morda je vsemu temu potrebno dodati dve nagradi, ki smo ju pridobili izven igrišča. To je SPORTO nagrada, ki smo jo pridobili prvič na tem področju, ne gre za SPORTO brands, ampak za t.i. trženje pravic kluba, na drugi strani pa smo dobitniki priznanja Rokometne zveze Slovenije za odličnost med vsemi slovenskimi kluba. Glede na vse spremembe, ki so se zgodile v mlajših selekcijah. Izpostavil bi odhod v pokoj legendarnega Stanka Anderluha, ki je v klubu preživel skupno 50 let in odšel v zaslužen pokoj in slovo Blaža Cizeja, ki je bil z nami 10 let in vodil mladinski pogon, pred sezono pa se je podal novim izzivom naproti. To sta veliki spremembi, ki vplivajta na klub, v tem obdobju pa še toliko bolj. V času epidemije mlade selekcije niso zapostavljene, izvajamo treninge preko spleta, za nameček jih športno izobražujemo skozi predavanja o zdravi prehrani, varni uporabi spleta ... Kolikor gre želimo ohraniti stik z igralci, jih ohranjati v formi, poskrbeti za njihovo življenje izven rokometa in upati, da situacija mine, da bo Zlatorog znova poln od 9.00 – 21.00,"je bil v pogovoru za spletno stran celjskega kluba izčrpen Smisl.

Ob koncu izčrpnega pogovora je prvi mož Celjanov razkril še napovedi in cilje za prihajajoče leto. "Stroka je na tem področju zelo aktivna. Opravlja razgovore z igralci, imamo tudi standardizirane pogovore z igralci večkrat letno, saj želimo slišati povratno informacijo. Imamo fenomenalen odnos z igralci izven igrišča, pokazali so veliko pripadnost klubu, enako velja za ljudi iz pisarne. Vsi so bili pripravljeni na pomoč klubu za ceno svetle prihodnosti. To se je sicer v preteklosti že dogajalo pa vemo, da so se zgodbe zaključevale izven celjske dvorane. V letošnjem letu iskrena hvala vsem in verjamem, da bomo iz te situacije izšli še boljši in še ambicioznejši."