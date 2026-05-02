'Smo mladi in neobremenjeni, gremo se 'stepst' v Ohrid'

EHF Evropski pokal: Ohrid - Celje Pivovarna Laško

Celjska zasedba v tej sezoni kaže sijajne predstave. Prek kratkim je v ljubljanskem Tivoliju osvojila slovenski pokal, v sredo pa je v Trebnjem doživela sploh prvi poraz v tem koledarskem letu. Kljub temu je osvojila prvo mesto v skupini B in si tako izborila lažjega polfinalnega tekmeca iz Slovenj Gradca, drugi polfinalni par v končnici lige NLB pa je LL Grosist Slovan - Trimo Trebnje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Rokometaše iz knežjega mesta poraz na Dolenjskem ni preveč zaskrbel, takoj so se osredotočili na današnjo povratno polfinalno tekmo v turističnem biseru Severne Makedonije. Celjski strateg Klemen Luzar je pred tekmo dejal, da njegovi varovanci ne nameravajo braniti majhne prednosti s prve tekme v Zlatorogu, temveč bodo v peklenskem vzdušju naskakovali novo zmago.

Tadej Mazej FOTO: Luka Kotnik

V primeru končnega zmagoslavja se bodo po 22 letih znova uvrstili v veliki finale enega od treh evropskih tekmovanj, leta 2004 so osvojili prestižno ligo prvakov. "Mislim, da nekega pritiska noben od nas ne čuti. Vemo, da smo mlada ekipa in v vsakem primeru gremo na zmago. Vemo, kakšen je naš cilj, brez nekega pritiska in oddelati kar najbolje znamo. Jaz verjamem, da se bomo veselili zmage," pred tekmo v Makedoniji pravi pomočnik kapetana celjhskih pivovarjev Tadej Mazej, ki verjame v zmago svoje ekipe.

Celjska zasedba je bila v prvem krogu evropskega pokala prosta. V drugem je izločila belgijski Bocholt, v tretjem srbsko Vojvodino iz Novega Sada, v osmini finala turški Bešiktaš iz Istanbula, v četrtfinalu pa še romunski Buzau. Izid, Evropski pokal, polfinale, povratna tekma:

Ohrid - Celje Pivovana Laško (18.50 Kanal A in VOYO)