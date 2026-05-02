'Smo mladi in neobremenjeni, gremo se 'stepst' v Ohrid'

Celjska zasedba v tej sezoni kaže sijajne predstave. Prek kratkim je v ljubljanskem Tivoliju osvojila slovenski pokal, v sredo pa je v Trebnjem doživela sploh prvi poraz v tem koledarskem letu. Kljub temu je osvojila prvo mesto v skupini B in si tako izborila lažjega polfinalnega tekmeca iz Slovenj Gradca, drugi polfinalni par v končnici lige NLB pa je LL Grosist Slovan - Trimo Trebnje.
Rokometaše iz knežjega mesta poraz na Dolenjskem ni preveč zaskrbel, takoj so se osredotočili na današnjo povratno polfinalno tekmo v turističnem biseru Severne Makedonije. Celjski strateg Klemen Luzar je pred tekmo dejal, da njegovi varovanci ne nameravajo braniti majhne prednosti s prve tekme v Zlatorogu, temveč bodo v peklenskem vzdušju naskakovali novo zmago.
V primeru končnega zmagoslavja se bodo po 22 letih znova uvrstili v veliki finale enega od treh evropskih tekmovanj, leta 2004 so osvojili prestižno ligo prvakov. "Mislim, da nekega pritiska noben od nas ne čuti. Vemo, da smo mlada ekipa in v vsakem primeru gremo na zmago. Vemo, kakšen je naš cilj, brez nekega pritiska in oddelati kar najbolje znamo. Jaz verjamem, da se bomo veselili zmage," pred tekmo v Makedoniji pravi pomočnik kapetana celjhskih pivovarjev Tadej Mazej, ki verjame v zmago svoje ekipe.
Celjska zasedba je bila v prvem krogu evropskega pokala prosta. V drugem je izločila belgijski Bocholt, v tretjem srbsko Vojvodino iz Novega Sada, v osmini finala turški Bešiktaš iz Istanbula, v četrtfinalu pa še romunski Buzau.
Izid, Evropski pokal, polfinale, povratna tekma:
Ohrid - Celje Pivovana Laško (18.50 Kanal A in VOYO)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.