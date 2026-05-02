'Smo mladi in neobremenjeni, gremo se 'stepst' v Ohrid'

Ohrid, 02. 05. 2026 06.40 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
M.J. J.L. +1
FOTOGALERIJA: Celje - Ohrid

Rokometaše Celja Pivovarne Laško drevi čaka povratna polfinalna tekma v Evropskem pokalu. Svojo deseto tekmo na mednarodnem prizorišču v tej sezoni bodo začeli z golom prednosti, makedonsko-slovenski klubski obračun pa se bo v Ohridu pričel ob 18.50. Prenos Kanal A in VOYO.

  Žiga Mlakar pred povratno tekmo Celja proti Ohridu
  Aljuš Anžič po zmagi nad Ohridom
  Andraž Makuc po prvi tekmi z Ohridom
  Trener celjskih rokometašev Klemen Luzar po zmagi nad Ohridom (27:26)
  Iz 24UR: Po zmagi Celjanov proti Ohridu
EHF Evropski pokal: Ohrid - Celje Pivovarna Laško
FOTO: VOYO

Celjska zasedba v tej sezoni kaže sijajne predstave. Prek kratkim je v ljubljanskem Tivoliju osvojila slovenski pokal, v sredo pa je v Trebnjem doživela sploh prvi poraz v tem koledarskem letu. Kljub temu je osvojila prvo mesto v skupini B in si tako izborila lažjega polfinalnega tekmeca iz Slovenj Gradca, drugi polfinalni par v končnici lige NLB pa je LL Grosist Slovan - Trimo Trebnje.

Rokometaše iz knežjega mesta poraz na Dolenjskem ni preveč zaskrbel, takoj so se osredotočili na današnjo povratno polfinalno tekmo v turističnem biseru Severne Makedonije. Celjski strateg Klemen Luzar je pred tekmo dejal, da njegovi varovanci ne nameravajo braniti majhne prednosti s prve tekme v Zlatorogu, temveč bodo v peklenskem vzdušju naskakovali novo zmago. 

Tadej Mazej
Tadej Mazej
FOTO: Luka Kotnik

V primeru končnega zmagoslavja se bodo po 22 letih znova uvrstili v veliki finale enega od treh evropskih tekmovanj, leta 2004 so osvojili prestižno ligo prvakov. "Mislim, da nekega pritiska noben od nas ne čuti. Vemo, da smo mlada ekipa in v vsakem primeru gremo na zmago. Vemo, kakšen je naš cilj, brez nekega pritiska in oddelati kar najbolje znamo. Jaz verjamem, da se bomo veselili zmage," pred tekmo v Makedoniji pravi pomočnik kapetana celjhskih pivovarjev Tadej Mazej, ki verjame v zmago svoje ekipe.

Preberi še 'Navijaški kotel v Ohridu? Nič ne de, pripravljeni smo nanj'

Celjska zasedba je bila v prvem krogu evropskega pokala prosta. V drugem je izločila belgijski Bocholt, v tretjem srbsko Vojvodino iz Novega Sada, v osmini finala turški Bešiktaš iz Istanbula, v četrtfinalu pa še romunski Buzau.

Izid, Evropski pokal, polfinale, povratna tekma:
Ohrid - Celje Pivovana Laško (18.50 Kanal A in VOYO)

Povratna tekma na Kanalu A in VOYO!
FOTO: 24ur.com
