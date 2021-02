Smola pri Krimovkah: kapetanka Žabjekova že zaključila s sezono

Srednjo zunanjo rokometašico so po gostovanju pri Esbjergu čakale dodatne preiskave poškodovanega komolca, ki so pokazale, da bo morala Ljubljančanka na že drugo operacijo komolca. Po besedah klubskega fizioterapevta Aldina Muharemovića je bila operacija vezi v komolcu uspešna, vendar 22-letnico čaka dolgotrajna rehabilitacija. Žabjekova naj bi bila po predvidevanjih zdravnikov odsotna približno osem mesecev.

Rokometašica Krima in v sezoni 2020/21 tudi nosilka kapetanskega traku je do tekme, na kateri se je poškodovala, odigrala devet tekem v ligi prvakinj in deset v državnem prvenstvu. Žabjekova je bila v najelitnejšem evropskem tekmovanju uspešna devetkrat, medtem ko je v državnem prvenstvu zadela 20-krat.



"Nina je zaradi resnosti poškodbe morala prestati že drugo operacijo na desnem komolcu, kar jo bo od rokometnih igrišč oddaljilo za dlje časa. Vendar smo v klubu prepričani, da se bo naša kapetanka na parket vrnila še močnejša in s še večjo zmagovalno željo,"je o spletu nesrečnih okoliščin za uradno spletno stran kluba dejala direktorica RK Krima Deja Ivanović.