Smučarji tekači in tekačice optimistično v novo sezono

Slovensko A-reprezentanco v sezoni 2019/20 bodo sestavljali Katja Višnar, Anamarija Lampič, Alenka Čebašek, trenutno še poškodovana Eva Urevcin Vesna Fabjanter Miha Šimencin Janez Lampič. Ekipo bo še naprej vodil Nejc Brodar. Svoje načrte in želje pred začetkom sezone se na petkovi novinarski konferenci na sedežu Smučarske zveze Slovenije (SZS) strnili vsi z izjemno Fabjanove, ki trenira po svojem programu in je trenutno na pripravah.

"Lanska sezona je pokazala napredek oziroma vzpon. Letos poleti smo kontinuirano nadaljevali z delom. Določene stvari smo povečali, predvsem količino in intenzivnost treningov. Bistvenih sprememb nismo vpeljevali," je uvodoma dejal Brodar.

V središču bo nastop na obeh turnejah

Glavni slovenski trener si želi, da bi v tej sezoni naredili korak naprej na tekmah na razdalji, verjame, da so v sprintu še naprej v stiku za najboljšimi. V zadnji sezoni sta nase najbolj opozorili Lampičeva in Višnarjeva, ki sta na svetovnem prvenstvu osvojili medaljo, srebrni sta bili na tekmi v sprintu v klasičnem slogu na nordijskem mundialu v Seefeldu. Kot je povedala Lampičeva, ji je kolajna dala novo motivacijo in hkrati potrditev, da je na pravi poti in je konkurenčna najboljšim. Upa, da bo v novi zimi nadgradila začeto in da se ji bodo obrestovali številni treningi v pripravljalnem obdobju, med drugim je vadila tudi z Italijani in Američani.

"Letos ni olimpijskih iger, ni svetovnega prvenstva. Načrt imam. Zdi se mi, da bom izpustila tri prizorišča. Nastopila bom na obeh turnejah in napadala čim višja mesta,"je pričakovanja strnila Lampičeva.

Višnar: Regeneracija je zaradi štiriletnika doma malce šibka

"Skušam razmišljati enako kot lani in držati kvaliteto treningov,"pa pravi Višnarjeva. "Mogoče jih je bilo letos malo manj, regeneracija je malce šibka zaradi štiriletnika doma. Mislim, da sem čez poletje držala dobro raven pripravljenosti, dobro se počutim in zelo se veselim tekem," je še dejala Višnarjeva, ki si nadvse želi zmage v svetovnem pokalu.

Čebaškova je medtem priznala, da je poleti že razmišljala o koncu kariere, a nato spoznala, da bi bilo dobro delo "škoda zavreči".

Poskusila iztržiti čim več

"Vedela sem, da sem lani dobro trenirala in bi bilo to škoda zavreči. Iz poletja sem skušala iztržiti čim več. Ne bom šla na količinsko osvajanje točk, ampak se bom osredotočala na posamezne tekme," je povedala.

Lani je nekajkrat nase resno opozoril Šimenc, ki verjame, da je lansko pripravljenost še nadgradil in da bo tudi v novi dosegal dobre rezultate.

"Upam, da bom zraven. Upam, da sem napredoval. Verjamem, da sem," je dejal Šimenc.

Na treningih z Markom Gracerjem in mladinci

Urevčeva je po operaciji kolena na poti rehabilitacije. Kdaj bo lahko znova stopila na smuči, še ni jasno, zaenkrat sledi navodilom fizioterapevta, verjame pa, da se bo vrnila še močnejša. Prvi cilj sezone je uspešen nastop na domači tekmi v Planici, je na koncu izpostavil Brodar. Ta bo 21. in 22. decembra.

Fabjanova se bo reprezentanci pridružila v Davosu, trenira z Markom Gracerjemin mladinsko ekipo.

"Z Vesno imava kontakt. Sezono bo začela v celinskem pokalu na Pokljuki. Ne glede na uvrstitev ji je omogočen nastop na tekmah svetovnega pokala do turneje Tour de Ski," je o statusu Fabjanove sporočil Brodar.