'Poznamo recept, s katerim bi se s Francozinjami enakovredno kosali'

Slovenske rokometašice v ponedeljek v Stavangerju na Norveškem čaka zadnje tekma prvega dela svetovnega prvenstva. Na tretjem preizkusu se bodo pomerile z veliko favoritinjo skupine, Francijo. Z dvema zmagama so Slovenke predčasno potrdile udeležbo v drugem delu tekmovanja, obenem pa lahko na preizkusu proti olimpijskim prvakinjam nastopijo povsem neobremenjeno.

icon-expand Alja Varagić

Izbranke selektorja Dragana Adžića na severu Evrope nastopajo izredno oslabljene, saj z lanskoletnega evropskega prvenstva manjkajo kar štiri nosilke igre.

V drugem delu SP reprezentance Slovenijo in Francijo čakajo tri dodatne tekme. Nasproti jima bo stala najboljša trojica skupine C. V njej bo zagotovo gostiteljica Norveška, ki je dobila obe dosedanjih tekmi. Za njo se trenutno s polovičnim uspehom nahajata Južna Koreja in Avstrija, Grenlandija je s skupno razliko 43 zadetkov izgubila oba dvoboja in je zadnja. Izmed šesterice bosta v elitno osmerico napredovali dve reprezentanci.

Kljub temu so delo v prvem delu mundiala opravile z odliko. Če je bila zmaga s 30:24 proti Islandkam pričakovana, pa so z izjemno borbeno predstavo v soboto z enakim rezultatom na kolena spravile še Angolke, serijske afriške prvakinje – od leta 1998 le enkrat niso osvojile zlate kolajne -, ki so si z zmago na nedavnem kontinentalnem kvalifikacijskem turnirju tudi že zagotovile mesto na poletnih olimpijskih igrah v Parizu. Z dvema zmagama so Slovenke predčasno potrdile udeležbo v drugem delu tekmovanja, obenem pa lahko na ponedeljkovem preizkusu nastopijo povsem neobremenjeno. Tekma bo sicer odločala o prvem mestu v skupini D in številu točk, ki jih bosta reprezentanci prenesli ob napredovanju. Obe bosta v Trondheim prenesli vsaj dve točki. Svoj konto bosta lahko z uspešnim ponedeljkovim nastopom še oplemenitili in si tako zagotovili ugodnejše izhodišče v lovu na četrtfinale.

"Zagotovo je bilo najtežje prvenstvo začeti z dvema zmagama. Med pripravami so nas spremljali številni izzivi. Dekletom sem neizmerno hvaležen, da so v naš projekt vložile tako veliko energije in truda, kar nas je privedlo do tega, da imamo na kontu štiri točke in zagotovljeno mesto v drugem delu tekmovanja," se je na dosedanji del tekmovanja v izjavi za uradno spletno stran RZS ozrl črnogorski strokovnjak na slovenski klopi.

S Francozinjami so se slovenske rokometašice nazadnje pomerile pred dvema letoma na svetovnem prvenstvu v Španiji, kjer so prve na koncu osvojile srebro. Pred tem so poleti v Tokiu osvojile naslov olimpijskih prvakinj. "Naključje je hotelo, da nas je žreb na tem svetovnem prvenstvu posadil v isto skupino s Francijo in Angolo, ki sta bili naši tekmici v enakem delu tekmovanja tudi pred dvema letoma v Španiji. Francija je izjemno kakovostna reprezentanca. Njene igralke dobro poznamo iz EHF Lige prvakinj. Verjamem, da smo tekmicam nuditi precej boljši odpor kot v Barceloni," pred ponedeljkovim izzivom za slovenske rokometašice pove Adžič. Francija je bila od Slovenije pred dvema letoma na drugi tekmi prvega dela tekmovanja boljša z 29:18.

icon-expand Tamara Mavsar

"Poznamo recept, s katerim bi se s Francozinjami enakovredno kosali. Eden izmed detajlov bo zagotovo vračanje v obrambo, saj slednje skozi tranzicijsko igro hitro kaznujejo napake tekmic. Verjamem v našo ekipo in energijo, ki smo jo pokazali, zlasti proti Angoli, ki je s Francozinjami odigrala odlično tekmo. Nastopili bomo motivirani in neobremenjeni. Igrati proti olimpijskim prvakinjam mora biti za nas svojevrsten rokometni praznik, na katerem bomo skušali pokazati, da smo sposobni igrati tudi proti najboljšim reprezentancam sveta!" še dodaja slovenski selektor.