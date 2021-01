Šoba na čelu atletske stroke nasledil Keva

UO AZS je na predlog predsednika Romana Dobnikarja potrdil tudi dva podpredsednika, dosedanjega člana UO in odvetnika iz Ljubljane Primoža Feguša ter predsednika kluba Poljane Maribor Ladislava Mesariča.

"Tekmovalni koledar za letošnje leto je bil prav tako potrjen. Na pobudo trenerjev in klubov smo pred državnim dvoranskim prvenstvom 13. in 14. februarja v pokriti dvorani z 200-metrsko stezo v Češči vasi dodali dve kvalifikacijski zimski tekmovanji. Prvo bo 30. in 31. januarja potekalo v Novem mestu, tam bo teden dni pozneje sledilo drugo. To smo storili, da bi vključili več tekmovalcev v dvoranski tekmovalni sistem, ki je, kot vemo, zaradi pandemije zelo omejen. Nacionalni inštitut za javno zdravje je že dal odobritev za omenjeni tekmovanji," je po seji pojasnil Dobnikar.

Največ časa so posvetili kadrovskim zadevam. Na čelu stroke bo poslej Šoba, ki je tudi predsednik največjega atletskega društva pri nas, Massa Ljubljane, zamenjal pa je Keva. Ta je treniral tudi najboljšega atleta v slovenski zgodovini Primoža Kozmusa. Pomočnik Šobe bo nekdanji atlet Gregor Cankar, še vedno slovenski rekorder v skoku v daljino.

Poleg njiju so poslej v strokovnem svetu še štirje nacionalni trenerji: Matija Šestak (sprinti in ovire), Boštjan Fridrih (skoki in mnogoboj), Branko Škof (teki na srednje in dolge proge) in Lovrenc Umek (meti), ob njih tudi nekdanji rekorder v metu diska Igor Primc, predsednik združenja atletskih trenerjev Uroš Verhovnik, član sveta atletov Slovenije Matija Kranjc ter predsednik kluba Ptuj Aldo Ino Ilešič, ki je tudi menedžer Kristjana Čeha. Tehnično tekmovalno komisijo bo še naprej vodil Andrej Udovč, člana komisije Jela Ambrožiča pa je zamenjal predsednik atletskega kluba Krka Novo mesto Andrej Jeriček, ki bo tudi svetovalec predsednika Dobnikarja pri infrastrukturnih projektih.

Aljaž Požes bo nadaljeval vodenje komisije za boj proti dopingu, Janez Aljančič, častni član Evropske atletske zveze, pa bo svetovalec predsednika AZS pri povezavah z mednarodnimi inštitucijami.