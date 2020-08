Sobotni padec usoden tudi za Rogliča: v nedeljo zaradi poškodbe brez nastopa!

Odločitev ekipe Team Jumbo Visma sicer ni velikansko presenečenje, saj je direktor ekipe Grischa Niermann že v soboto zvečer dejal, da je bil padec Primoža zelo grd. "Spust je bil nevaren, poln peska, to ne sodi v kolesarstvo. Ni se počutil dobro, a je vseeno nadaljeval. Konec koncev kljub padcu ni veliko izgubil, kar je dobro," je v soboto zvečer poudaril Niermann. "Ne bo lahko, a zaupamo vanj. Njegovo počutje pa je v tem trenutku vendarle na prvem mestu," je o padcu svojega prvega aduta za spletno stran ekipe povedal Niermann. Očitno so bile bolečine po prespani noči za Zasavca, ki je v cilj prišel z modricami in odrgninami, prehude, tako da so se v nizozemski ekipi odločili, da ne bodo tvegali, saj sta do začetka Toura le še slaba dva tedna. V nedeljo je sicer na kriteriju Dauphine na sporedu še zadnja, peta etapa, in sicer se ta začne in konča v Megevu (153,5 kilometra).

Je pod vprašajem tudi Tour de France?

V Jumbu so v uradnem sporočili še zapisani, da je od hitrosti okrevanja odvisen tudi nastop na naslednjih dirkah, kar bi lahko pomenilo, da je ogrožen tudi njegov nastop na Tour de Francu, ki se začne 29. avgusta. Tam bi oz. bo, če bo nastopil, Roglič veljal za enega glavnih favoritov za končno zmago. Jumbo je v soboto zaradi padca že izgubil še enega od izjemnih kolesarjev: Stevena Kruijswijka, ki si je izpahnil ramo. V soboto sicer ni nastopil niti Egan Bernal, ki je imel bolečine v hrbtu, odstopil pa je tudi tretjeuvrščeni dirkač lanskega Toura Emanuel Buchmann.