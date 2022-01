Sodišče objavilo obrazložitev končne odločitve v primeru Đoković

Poudarjeno je, da je tričlanski senat avstralskega zveznega sodišča, ki so ga sestavljali sodniki James Allsop, Anthony Besanko in David O'Callaghan, odločal o zakonski podlagi odločitve vladnega ministra Alexa Hawka o razveljavitvi vize srbskemu tenisaču Novaku Đokoviću in o pritožbi na omenjeno ministrovo odločitev. Pri tem so ugotovili, da je minister ravnal v okviru svojih pooblastil, pritožba tenisačeve odvetniške ekipe pa je temeljila na prešibkih argumentih.