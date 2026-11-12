Začetek sodne preiskave zoper Marjana Fabjana

Marjan Fabjan vse obtožbe še naprej zanika. FOTO: Rok Rakun

Kot poroča Dnevnik, so kriminalisti Policijske uprave Celje oktobra lani na podlagi šestih prijav nekdanjih judoistk v treh primerih podali kazenske ovadbe zaradi suma kršitve spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja. Zadevo je nato prevzelo specializirano državno tožilstvo, ki je 2. septembra na Okrožno sodišče v Celju vložilo zahtevo za sodno preiskavo. Na celjskem okrožnem sodišču so za časnik pojasnili, da so preiskavo uvedli 4. novembra in da se nanaša na tri primere športnic, ki so podale kazenske ovadbe zoper trenerja. Njihova identiteta javno ni znana.

Fabjan neprimerne dotike in fizično nasilje očitke zanika

Fabjanov odvetnik Edvard Ermenc je sporočil, da zaradi tajnosti postopka ne more komentirati njegove vsebine in poteka. Fabjan je očitke že ob njihovem razkritju lani odločno zanikal. Poudaril je, da z nobeno od tekmovalk nikoli ni bil intimen proti njeni volji, svoje trenerske metode pa je zagovarjal kot usmerjene v doseganje vrhunskih športnih rezultatov. Nekdanje varovanke mu očitajo spolno nadlegovanje in zlorabe, neprimerne dotike in poseganje v njihovo zasebnost, fizično nasilje, vključno z udarci in klofutami, ter psihično nasilje, poniževanje in zastraševanje, je še poročal Dnevnik. Fabjan kljub pozivu Judo zveze Slovenije, naj se do konca postopkov začasno umakne iz dela s tekmovalci, še naprej sodeluje pri treningih in pripravah judoistov. Po navedbah časnika so ga opazili tudi na tekmovanjih in mednarodnih pripravah.

Fabjanove varovanke so z OI domov prinesle kar šest olimpijskih medalj. FOTO: AP

Nekatere bivše varovanke stopile v bran