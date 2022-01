Sodnik v primeru Đoković: Kaj bi sploh lahko še storil?

Saga 'tam spodaj' se bliža koncu. Odvetniki Novaka Đokovića so zveznemu sodišču predstavili svoj primer. Sodnik se je z obrambo strinjal, da številko ena svetovnega tenisa v času trajanja sojenja izpustijo iz hotela, v katerem so ga oblasti zadrževale od njegovega prihoda v državo v sredo. Sojenje še ni zaključeno, saj je sodnik ugodil prošnji vladnega odvetnika za dodaten odmor, ker se želi bolj pripraviti na predstavitev svojih argumentov.

Celotno dogajanje na sojenju naj bi si lahko prvotno ogledali preko povezave na uradni spletni strani okrožnega sodišča v Melbournu, vendar po velikem obisku te strani povezava zaradi sesutega strežnika sprva ni delovala. Nato je sodišče ogled sojenja v živo omogočilo preko Youtuba. Povezava na kateri si lahko ogledate prenos sojenja:

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

'Kaj bi sploh lahko še storil?' Đokovićev odvetnik Nicholas Wood je sodniku Anthonyju Kellyju zagotovil, da je Novak Đoković storil vse v svoji moči, da izpolni zahteve vlade Avstralije za vstop v državo. Po njegovem mnenju je tenisač popolnoma sledil navodilom avstralske teniške zveze in na njegovo trditev je sodnik obrambo vprašal: "Kaj bi sploh lahko še storil?". Nato je sodnik dodal, da je po njegovem mnenju "zelo pomemben podatek" to, da je Đoković prejel potrdilo o prebolelosti s strani "profesorja in izredno usposobljenega zdravnika". Veljavnost tega potrdila so nato potrdile tudi relevantne oblasti v zvezni državi Victoria.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Wood je dejal, da je njegov klient med zaslišanjem ob vstopu v državo bil "popolnoma zmeden" in je oblastem na carini pokazal potrdilo, ki ga je pred potovanjem prejel s strani notranjega ministrstva Asvtralije. Sodnik Kelley pa je dejal, da je bil Đoković med zaslišanjem od četrte ure zjutraj po lokalnem času do 7:42 zjutraj, dejansko brez možnosti komuniciranja z zunanjim svetom. Tudi njegova prošnja, da mu oblasti omogočijo, da stopi v stik z avstralsko teniško zvezo in svojimi odvetniki je bila takrat zavrnjena. Odvetnik na vladni strani je dejal, da prosilcem za vizo ne smejo dovoliti, da postopek zavlačujejo, zato naj bi njegovo prošnjo za dodaten čas takrat zavrnili. Avstralska vlada je v dokumentih, ki jih je zveznemu sodišču poslala pred sojenjem dodala, da je neprisotnost Đokovićevih svetovalcev bila brezpedmetna. Đokovićev odvetnik je odgovoril, da je ta trditev "napačna".

Moral bi že zapustiti državo Uradno je dovoljenje, da Đoković ostane v Avstraliji poteklo danes ob 16.00 po lokalnem času (6.30 po našem času), vendar je sodnik dovolil, da se Srbu omogoči ostanek v Avstraliji vsaj do osmih zvečer po lokalnem času (10.00 po našem času). Med tem je Đoković zapustil hotel v katerem se je nahajal in odšel na neznano lokacijo, kjer bo lahko spremljal prenos sojenja.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Srbov odvetnik je nato zaključil svojo obrambo in sledil je odmor. Ob povratku z odmora je vladni odvetnik Christopher Tran zaprosil za dodaten odmor v želji, da se bolj temeljito pripravi na predstavitev svojih argumentov in sodnik je njegovi prošnji ugodil, vendar je potrdil, da želi primer zaključiti še danes. Spomnimo, da je vladna stran prvotno želela obravnavo prestaviti na sredo, vendar je njihovo prošnjo sodnik zavrnil. Organizatorji turnija, ki se bo začel 17. januarja, so sodišče zaprosili, da primer zaključijo pred torkom, saj v sredo nameravajo žrebati pare prvega kroga in posledično morajo vedeti, če bo Srbu dovoljeno sodelovanje na turnirju.