Sodnika z nosili odpeljali z igrišča

Rokometaši madžarskega ONE Veszprema so si, tudi zahvaljujoč klubski legendi, Celjanu Gašperju Marguču (6 golov), zagotovili zmago nad lizbonskim Sportingom (33:32) in s tem tudi neposredno uvrstitev med osem najboljših klubov Lige prvakov. Bolj kot skalp madžarskega giganta, ki tudi v letošnji sezoni naskakuje še manjkajočo evropsko krono, je obračun v Veszprem Areni zaznamoval dogodek iz zaključka prvega dela dvoboja, ko so na nosilih z igrišča odpeljali danskega sodnika Jesperja Madsna.