Sodniki Martina in Rowa zaradi prerivanja med etapo izključili s Toura

Tony Martin in Luke Rowe sta se zapletla pred začetkom zadnjega vzpona dneva. Sodeč po videoposnetku je Nemec zavil pred Britanca in ga izrinil s ceste. Nekaj trenutkov kasneje je Rowe dvignil roko proti Martinovem obrazu, tretjič pa so ju kamere ujele, ko sta se dotikala z rameni. Po koncu etape je Ineos skušal omiliti incident, toda sodniki se za to niso zmenili. Menili so, da je bil dogodek dovolj resen, in oba so poslali domov.