Sofronievski svetovni prvak v natančnem zbijanju

Slovensko balinanje raffa je po zaslugi Sofronievskega prišlo do prve medalje na članskih SP.

Kemer v Turčiji je od srede do nedelje gostil SP v balinanju raffa, kjer so se v igrah posamezno, mešanih dvojicah ter natančnem zbijanju zbrali balinarji in balinarke iz 36 držav. Slovenijo je v moškem natančnem zbijanju zastopal Damjan Sofronievski, ki si je nastop zagotovil z bronom na avgustovskem evropskem prvenstvu v Italiji. Po tretjem dosežku kvalifikacij je v sobotnem četrtfinalu premagal Enrica Dall Olma iz San Marina z 12:11. V polfinalu je bil boljši od Urugvajca Facunda Fierra z 18:7, v velikem finalu pa je ugnal še Brazilca Alefa Shabata De Souzo s 13:7.

"Pred začetkom svetovnega prvenstva sem o tem lahko le sanjal. Ciljal sem na četrtfinale, kar je bilo ob velikem številu udeležencev kar optimistično. Če verjameš v nek cilj, ti lahko uspe. V četrtfinalu sem zbijal najslabše, a vseeno zmagal, tako da je bilo v nadaljevanju vse skupaj precej lažje. V polfinalu in finalu sem ostal miren in zasluženo slavil. Držal sem se načela, da se finale ne igra, temveč zmaguje," je SP opisal Damjan Sofronievski.

Slovenske balinarje v kratkem čakajo novi izzivi, v sredo se bo v turškem Mersinu začelo člansko evropsko prvenstvo za ženske in mešane discipline, v začetku decembra pa bo v Portoriku na sporedu SP za mladince in mlajše člane.