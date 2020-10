Šok na Dunaju: Italijan Sonego zmlel Đokovića

Đoković, ki si je sicer praktično že zagotovil prvo mesto ob koncu leta, po obračunu ni bil pretirano razočaran, saj je na Dunaju dobil tisto, po kar je prišel: in to je prezimovanje na prvem mestu ATP lestvice, saj ne skriva želje, da bi podrl rekord Rogerja Federerja. "Da, to, da sem si zagotovil prvo mesto na ATP lestvici, je vplivalo name. Naredil sem tisto, kar sem želel, zagotovil sem si številko 1. In popolnoma v redu je današnji rezultat. Zdrav sem in vesel se močnega zaključka v Londonu," je po obračunu dodal danes neprepoznavni Srb. Zelo zgovorna je statistika obračuna: Đoković je zmogel le 7 t. i. 'winnerjev', ob tem pa napravil kar 25 nevsiljenih napak. Sonego je vpisal 26 'winnterjev' in le 12 nevsiljenih napak.

Sonego, ki še nikoli ni premagal 'Top10' igralca, se bo za svoj drugi finale v karieri pomeril z boljšim v dvoboju med Bolgarom Grigorjem Dimtrovom in BritancemDanielom Evansom, ki je v prvem krogu izločil Aljaža Bedeneta.

Drugi polfinalni par je že znan, tudi ta je vsaj malce presenetljiv.Andrej Rubljov, peti nosilec, je namreč s 7:6 in 6:2 premagal branilca naslova Dominica Thiema, JužnoafričanKevin Anderson pa je bil s 6:4 in 7:6 boljši od četrtega nosilca Rusa Daniila Medvedjeva.

ATP Dunaj, četrtfinale:

Lorenzo Sonego (Ita) – Novak Đoković (Srb/1) 6:2, 6:1

Grigor Dimitrov (Bol) - Daniel Evans (VBr)

Kevin Anderson (JAR) -Daniil Medvedjev(Rus/4)6:4, 7:6 (5)

Andrej Rubljov (Rus/5) -Dominic Thiem (Avt/2)7:6 (5), 6:2.