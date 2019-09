Šok v New Yorku: Dimitrov presenetil Federerja, Medvedev izločil Wawrinko

Vse je kazalo, da ima 38-letni Federer vse niti igre v svojih rokah. Na igrišču Arthur Ashe je v prvem nizu hitro tekmecu odvzel servis in po 29 minutah povedel z 1:0. V nadaljevanju pa se je začelo zapletati. Z drzno igro je Dimitrov prišel do izenačenja, a 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam se je pobral in prišel do novega vodstva v nizih. Izkušeni 38-letni Švicar je nato začel padati v igri. V četrtem nizu je izgubil prvi servis, dvoboj pa bržkone izgubil v končnici niza, ko pri zaostanku s 4:5 ni izkoristil kar štirih točk za izenačenje na 5:5, Dimitrov pa je dobil že prvi servis za izenačenje v nizih.

Federer je nato moral poiskati zdravniško pomoč in po nekaj minutah se je vrnil na igrišče. Zaradi poškodbe je bil nato v petem nizu brez pravih možnosti za uspeh. Izgubil je dva servisa in Dimitrov je poskrbel za enega večjih presenečenj na letošnjem odprtem prvenstvu ZDA. Švicar je v zaključku dvoboja imel težave z bolečinami v vratu in zgornjem delu hrbta, kar je dodobra botrovalo k prvemu porazu proti Dimitrovu, ki so ga pred leti, ko se je pojavil v karavani, zaradi velike podobnosti v stilu igre klicali ’Baby Federer’. »Grigor je našel recept, kako me premagati. Boril sem se in od sebe dal vse, kar sem imel,« je po tekmi razlagal Švicar.

"V zaključku dvoboja je malce popustil. Na koncu zagotovo ni bil stoodstoten," je po veliki zmagi priznal Dimitrov, za katerega je to prva odmevna zmaga po dolgem, dolgem času. Dimitrov že leto in pol ni igral v polfinalu katerega koli turnirja. Na samem začetku letošnje sezone se je prebil v četrtfinale, nato pa je le stežka povezal dve oz. tri zmage. Potem ko so ga mnogi že odpisali, je dokazal, da vendarle še ni za staro šaro, pa čeprav na igrišča Flushing Meadowsa sploh ni pripeljal svojih dveh trenerjev – Andreja Agassija in Radeka Stepaneka. Zdaj bo igral v polfinalu, kjer mu bo nasproti stal v zadnjem času zelo vroči Rus Danil Medvedjev. Ta je v četrtfinalu izločil Stana Wawrinko, ki je pred tem domov poslal branilca naslova Novaka Đokovića.

Povsem drugače pa gre 37-letni Američanki Sereni Williams, ki v New Yorku igra že za svojo 24. zmago na turnirjih velike četverice. S 6:1 in 6:0 je v 44 minutah dobesedno deklasirala Kitajko Wang Qiangin dosegla jubilejno 100. zmago na US Opnu. V četrtkovem polfinalu bo Williamsova igrala z Ukrajinko Jelino Svitolino. Ta je v prvem četrtfinalu premagala Britanko Johanno Konta s 6:4 in 6:4.

Izidi, New York:

- moški, četrtfinale:

Danil Medvedjev (Rus/5)- Stan Wawrinka (Švi/23)7:6 (6), 6:3, 3:6, 6:1;

Grigor Dimitrov (Bol)- Roger Federer (Švi/3) 3:6, 6:4, 3:6, 6:4, 6:2;

- ženske, četrtfinale:

Serena Williams (ZDA/8)- Wang Qiang (Kit/18) 6:1, 6:0;

Jelina Svitolina (Ukr/5)- Johanna Konta (VBr/16) 6:4, 6:4.