Šok v Parizu: Sinner izpadel v drugem krogu Roland Garrosa

Pariz, 28. 05. 2026 16.00 pred 51 minutami 2 min branja 2

Avtor:
A.M. STA
Jannik Sinner

Potem ko je na Roland Garrosu v uvodnem krogu izpadel nekdanji prvi teniški igralec sveta Danil Medvedjev, se je zdaj poslovil še trenutno najboljši tenisač sveta Jannik Sinner. Italijana je po velikem preobratu z rezultatom 3:2 (3:6, 2:6, 7:5, 6:1, 6:1) premagal 24-letni Argentinec Juan Manuel Cerundolo.

Jannik Sinner je v uvodnem krogu s 3:0 (6:1, 6:3, 6:4) zlahka izločil Clementa Taburja. Žreb mu je v drugem krogu namenil 56. igralca sveta Juana Manuela Cerundola.

Juan Manuel Cerundolo in Jannik Sinner
Juan Manuel Cerundolo in Jannik Sinner
FOTO: AP

V peklenski vročini je Sinner dobro začel in zanesljivo dobil uvodna dva niza. V tretjem je vodil s 5:1, nato pa povsem omagal in začel se je zgodovinski preobrat. Prvi igralec sveta, ki so ga v končnici tretjega niza začeli grabiti krči, po zdravniški pomoči pa se je odpravil tudi v garderobo, je brez dobljene točke dvakrat izgubil igro na svoj servis in dobili smo izenačenje na 5:5. Zatem je Argentinec dobil igro na svoj servis in za dobljen niz še tretjič zapored nasprotniku odvzel servis.

Prvi nosilec turnirja v francoski prestolnici je bil po vrnitvi na igrišče povsem nemočen in nezmožen za igro, doživel je pravi teniški mrk. V nadaljevanju izjemno nenavadnega dvoboja je osvojil le še dve igri, po treh urah in 31 minutah pa je podpisal teniško "kapitulacijo" proti 56. igralcu na jakostni lestvici ATP.

Jannik Sinner
Jannik Sinner
FOTO: AP

Za Sinnerja je to prvi poraz po 30 zaporednih zmagah. Štirikratni zmagovalec turnirjev za grand slam je imel v Parizu status papirnatega favorita. Mnogi strokovnjaki so bili prepričani, da bo v odsotnosti poškodovanega Carlosa Alcaraza zanesljivo zmagal in v celoti dopolnil svojo zbirko zmag na največjih turnirjih na svetu.

"Ne vem, kaj se mu je zgodilo. Imel je krče, morda je šlo za pritisk. Žal mi je zanj in upam, da si bo hitro opomogel," je po senzacionalni zmagi dejal Cerundolo. "Igral bom po svojih najboljših močeh. Pesek je moja najljubša podlaga in upam, da bom pripravljen za naslednji dvoboj," je še dodal 24-letni Cerundolo.

tenis roland garros jannik sinner

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Mariborrrrrrrrr
28. 05. 2026 17.15
Bravo,cerundolo očitno brez krem ne gre 🤔 sinerus 🤮
Alfi2
28. 05. 2026 16.32
Cerundolo domacin? Pa kam gre novinarstvo ljudje bozji, dajte osnovne podatke preverite, kaj sele da bi kdo iz prve roke kaj porocal
