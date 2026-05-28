Šok v Parizu: Sinner izpadel v drugem krogu Roland Garrosa

Jannik Sinner je v uvodnem krogu s 3:0 (6:1, 6:3, 6:4) zlahka izločil Clementa Taburja. Žreb mu je v drugem krogu namenil 56. igralca sveta Juana Manuela Cerundola.
V peklenski vročini je Sinner dobro začel in zanesljivo dobil uvodna dva niza. V tretjem je vodil s 5:1, nato pa povsem omagal in začel se je zgodovinski preobrat. Prvi igralec sveta, ki so ga v končnici tretjega niza začeli grabiti krči, po zdravniški pomoči pa se je odpravil tudi v garderobo, je brez dobljene točke dvakrat izgubil igro na svoj servis in dobili smo izenačenje na 5:5. Zatem je Argentinec dobil igro na svoj servis in za dobljen niz še tretjič zapored nasprotniku odvzel servis.
Prvi nosilec turnirja v francoski prestolnici je bil po vrnitvi na igrišče povsem nemočen in nezmožen za igro, doživel je pravi teniški mrk. V nadaljevanju izjemno nenavadnega dvoboja je osvojil le še dve igri, po treh urah in 31 minutah pa je podpisal teniško "kapitulacijo" proti 56. igralcu na jakostni lestvici ATP.
Za Sinnerja je to prvi poraz po 30 zaporednih zmagah. Štirikratni zmagovalec turnirjev za grand slam je imel v Parizu status papirnatega favorita. Mnogi strokovnjaki so bili prepričani, da bo v odsotnosti poškodovanega Carlosa Alcaraza zanesljivo zmagal in v celoti dopolnil svojo zbirko zmag na največjih turnirjih na svetu.
"Ne vem, kaj se mu je zgodilo. Imel je krče, morda je šlo za pritisk. Žal mi je zanj in upam, da si bo hitro opomogel," je po senzacionalni zmagi dejal Cerundolo. "Igral bom po svojih najboljših močeh. Pesek je moja najljubša podlaga in upam, da bom pripravljen za naslednji dvoboj," je še dodal 24-letni Cerundolo.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.