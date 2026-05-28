Šok v Parizu: Sinner izpadel v drugem krogu Roland Garrosa

V peklenski vročini je Sinner dobro začel in zanesljivo dobil uvodna dva niza. V tretjem je vodil s 5:1, nato pa povsem omagal in začel se je zgodovinski preobrat. Prvi igralec sveta, ki so ga v končnici tretjega niza začeli grabiti krči, po zdravniški pomoči pa se je odpravil tudi v garderobo, je brez dobljene točke dvakrat izgubil igro na svoj servis in dobili smo izenačenje na 5:5. Zatem je Argentinec dobil igro na svoj servis in za dobljen niz še tretjič zapored nasprotniku odvzel servis.

Prvi nosilec turnirja v francoski prestolnici je bil po vrnitvi na igrišče povsem nemočen in nezmožen za igro, doživel je pravi teniški mrk. V nadaljevanju izjemno nenavadnega dvoboja je osvojil le še dve igri, po treh urah in 31 minutah pa je podpisal teniško "kapitulacijo" proti 56. igralcu na jakostni lestvici ATP.