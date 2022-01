Šok za Đokovića iz Francije: Če se ne bo cepil, bo ostal tudi brez nastopa v Parizu

Po francoskem zakonu, ki ga je tamkajšnja vlada sprejela v nedeljo, je za vstop na javna mesta, kot so restavracije, kavarne, lokali in vlaki, potrebno potrdilo o cepljenju. "To se bo, oziroma se že, nanaša na vse gledalce in tudi profesionalne športnike. In to do nadaljnjega, oziroma do preklica. Kar se tiče Roland Garrosa, je na programu sredi maja. Medtem se lahko marsikaj spremeni in upamo, da bo situacija boljša. V nasprotnem ne bo odstopanja in ne bo izjem," sporoča francosko ministrstvo za šport.