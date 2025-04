Šok za Đokovića: izpadel že v drugem krogu

Sedemintridesetletni Novak Đoković , turnir v Monte Carlu je dobil leta 2013 in 2015, je v drugem medsebojnem obračunu še drugič izgubil, Alejandro Tabilo je eden redkih igralcev, ki ima proti Srbu boljši izkupiček v medsebojnih dvobojih.

Po prvem nizu obračuna z Argentincem Franciscom Cerundolom je kazalo, da se bo poslovil tudi drugi nosilec Španec Carlos Alcaraz, a je v drugih dveh nizih pokazal povsem drugačen obraz in zmagal s 3:6, 6:0 in 6:1. Za Alcaraza je bila to nasploh prva zmaga na monaškem pesku, leta 2022 je takoj izpadel, v naslednjih letih pa je nastop odpovedal.

V tretji krog so se že uvrstili tudi četrti nosilec Norvežan Casper Ruud, sedmi nosilec Rus Andrej Rubljov, osmi nosilec Avstralec Alex De Minaur, 12. nosilec Francoz Arthur Fils ter branilec naslova Grk Stefanos Cicipas.