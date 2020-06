Šok za Noletov turnir Adria Tour: Dimitrov okužen, finale v Zadru odpovedan

Dimitrov je v Zadru odigral le en dvoboj, nato se je zaradi slabšega počutja umaknil in odpotoval v Monte Carlo. Danes je sporočil, da je test pokazal, da se je okužil z novim koronavirusom, do okužbe pa je najverjetneje prišlo že v Beogradu, kjer je Bolgar preživel veliko večino prejšnjega tedna.

"Rad bi vam sporočil, da so testiranja v Monaku pokazala, da sem pozitiven na Covid-19. Rad bi, da se vsi, ki so bili v stiku z menoj v preteklih dnevih testirajo in sprejmejo potrebne preventivne ukrepe. Žal mi je za vso škodo, ki sem jo morda povzročil. Sem doma in okrevam. Hvala za vašo podporo in ostanite varni in zdravi," je zapisal Dimitrov ob zgornji fotografiji.