Šokanten incident v finalu: Italijan naj bi ugriznil Črnogorca

Italija se veseli naslova sredozemskih prvakov, potem ko je v finalu z 18:14 premagala reprezentanco Črne gore. A spektakularen obračun, ki je bil do zadnjega trenutka nabit z napetostjo, je zaznamoval tudi buren incident, ki je povsem zasenčil dogajanje v bazenu.

Ko je Italija vodila s 15:12, je v bazenu dobesedno zavrelo. Danilo Stupar je zaradi agresivne igre po prepiru brez žoge prejel rdeči karton, kar pomeni izključitev z zamenjavo. Odločitev sodnikov je sprožila silovite proteste črnogorske ekipe.

Ko je zapuščal vodo, je Stupar sodnikom in kameram pokazal sledi na roki oziroma predelu ob rami ter nakazal, da naj bi ga med dvobojem ugriznil italijanski reprezentant Matteo Iocchi Gratta. Prav ta poteza je še dodatno razburila črnogorski tabor, saj so bili prepričani, da bi morali sodniki obravnavati tudi domnevni ugriz.

Selektor "Ajkul" Dejan Savić se s sodniško odločitvijo nikakor ni strinjal in svojega nezadovoljstva ni skrival. Njegova reakcija je bila tako burna, da so mu sodniki pokazali rdeči karton, zaradi česar je moral zapustiti klop črnogorske reprezentance. Sporni trenutek so sodniki preverili tudi s pomočjo videoposnetka, vendar po pregledu VAR-a svoje odločitve niso spremenili. Stupar je tako ostal izključen, Italija pa je lahko nadaljevala obračun in mirneje nadzorovala potek tekme.