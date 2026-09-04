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Šokanten incident v finalu: Italijan naj bi ugriznil Črnogorca

Taranto , 04. 09. 2026 08.34 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Š.Z.
Drama po finalu med Črno goro in Italijo

Italija je v finalu 20. sredozemskih iger premagala Črno goro z 18:14 in osvojila zlato medaljo. Za Italijane je to že sedma zlata medalja na vaterpolskih turnirjih sredozemskih iger. A veliko več kot o samem rezultatu se po tekmi govori o incidentu, ki je zasenčil slavje Italijanov. V zaključku obračuna naj bi namreč italijanski igralec ugriznil črnogorskega vaterpolista, kar je povzročilo precej razburjenja in napetosti med obema ekipama.

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Italija se veseli naslova sredozemskih prvakov, potem ko je v finalu z 18:14 premagala reprezentanco Črne gore. A spektakularen obračun, ki je bil do zadnjega trenutka nabit z napetostjo, je zaznamoval tudi buren incident, ki je povsem zasenčil dogajanje v bazenu.

Ko je Italija vodila s 15:12, je v bazenu dobesedno zavrelo. Danilo Stupar je zaradi agresivne igre po prepiru brez žoge prejel rdeči karton, kar pomeni izključitev z zamenjavo. Odločitev sodnikov je sprožila silovite proteste črnogorske ekipe.

Ko je zapuščal vodo, je Stupar sodnikom in kameram pokazal sledi na roki oziroma predelu ob rami ter nakazal, da naj bi ga med dvobojem ugriznil italijanski reprezentant Matteo Iocchi Gratta. Prav ta poteza je še dodatno razburila črnogorski tabor, saj so bili prepričani, da bi morali sodniki obravnavati tudi domnevni ugriz.

Selektor "Ajkul" Dejan Savić se s sodniško odločitvijo nikakor ni strinjal in svojega nezadovoljstva ni skrival. Njegova reakcija je bila tako burna, da so mu sodniki pokazali rdeči karton, zaradi česar je moral zapustiti klop črnogorske reprezentance. Sporni trenutek so sodniki preverili tudi s pomočjo videoposnetka, vendar po pregledu VAR-a svoje odločitve niso spremenili. Stupar je tako ostal izključen, Italija pa je lahko nadaljevala obračun in mirneje nadzorovala potek tekme.

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Napetost po tekmi še zdaleč ni popustila. Na spletu so se pojavili videoposnetki, na katerih je mogoče videti Stuparja, kako znova kaže na predel roke oziroma rame, kjer naj bi ga italijanski reprezentant ugriznil. 

vaterpolo sredozemske igre Danilo Stupar Dejan Savić

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