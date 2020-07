Šokantna izpoved nekdanje deskarke: Vsakič, ko sem se uprla, me je posilil

Carmen Greentree je na neki točki svoje profesionalne kariere pred 17 leti doživela šok, zaradi katerega se ni več pobrala. Čeprav je pri rosnih 23 letih skušala obuditi kanček tistega, kar jo je krasilo pred morda usodnimi dogodki, je bilo vse zaman.

"To se je sicer zgodilo daljnega leta 2003 na popotovanju v Indiji. Tedaj sem se lovila v formi, nisem dosegala najboljših rezultatov, zato sem se odločila za krajši premor v karieri. Stara sem bila komaj 22 let in imela še vse pred seboj," se začne osebna izpoved danes 39-letne Greentreejeve, ki nadaljuje: "Ko sem prispela v Indijo, sem spoznala domačina, ki mi je ponudil pomoč pri mojem popotovanju. Na začetku je bilo vse v najlepšem redu, nato pa sem se nekega večera znašla na njegovi ladji. In takrat se je začel zame pravi pekel. Spoznala sem, da gre za človeka brez moralnih načel in ni mu bilo mar za moje trpljenje in bolečino. Dva meseca me je pretepal in posiljeval. Vsakič, ko sem se uprla, me je posilil. Bila sem povsem izžeta - psihično in fizično. Nisem se več mogla braniti."