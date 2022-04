Reprezentant Sokolič ostaja v Velenju

Tilen Sokolič se je z ekipo Gorenja Velenja v sezoni 2020/21 veselil naslova državnih prvakov. Do sedaj je v črno-rumenem dresu zbral 64 nastopov in dosegel 268 zadetkov. V tej sezoni je eden izmed ključnih členov za napredovanje os v četrtino finala Lige Evropa. Sokolič od prihoda v Velenje dokazuje, da je kakovosten igralec. Krasita ga borbenost in srčnost, kar dokazuje njegova vsestranskost na igrišču. Zvestobo Gorenju Velenju so v teh dneh poleg trenerja Zorana Jovičića obljubili še Emir Taletović, Kenan Pajt in Matic Verdinek. Po sezoni pa se od Velenja poslavlja Aljaž Panjtar. "Zelo sem zadovoljen, da smo se dogovorili za podaljšanje sodelovanja. Rad bi se zahvalil za izkazano zaupanje tako s strani vodstva kluba kot tudi trenerskega štaba. Veselim se, da bomo tudi v prihodnjih dveh sezonah še naprej dobro delali, trenirali in dosegali zadane cilje. Tukaj se počutim odlično in verjamem, da bomo s soigralci uspešno zaključili sezono in to nadaljevali v naslednjih," je za uradno spletno stran RZS dejal Sokolič.