Soli ponosen na ekipo: z mislimi že pri polfinalnem obračunu s Poljsko

Slovenski in belgijski odbojkarji so se v Torinu, na enem od dveh prizorišč četrtfinala evropskega prvenstva, kot prvi podali v boj za polfinale. Med štiri najboljše reprezentance Evrope so se pred tem že uvrstili Poljaki in Francozi, tretjo vozovnico v polfinale pa si je z zmago s 3:1 nad Belgijo priborila slovenska reprezentanca, ki je tako ponovila uspeh z zadnjega evropskega prvenstva. Italijanski strateg na slovenski klopi Fabio Soli je na igrišče poslal najudarnejšo postavo Slovenije, podajalca Uroša Planinšiča, korektorja Nika Mujanovića, srednja blokerja Jana Kozamernika in Alena Pajenka, sprejemalca Roka Možiča in Klemna Čebulja ter prostega igralca Janija Kovačiča. Po tem, ko sta prva niza pripadla Slovencem, so tretjega dobili Belgijci, v četrtem pa je Slovenija pokazala, zakaj je bila na zadnjih evropskih prvenstvih venomer v boju za medalje.

A kljub napredovanju Slovenije v polfinale selektor Slovenije Soli ni bil povsem zadovoljen s predstavo, ki so jo pokazali njegovi varovanci: "Mislim, da nismo bili popolni. Po mojem mnenju nismo igrali na svoji najvišji ravni, še posebej protinapad v prvem delu tekme ni deloval tako, kot bi moral. Dotaknili smo se veliko žog in imeli precej uspešnih obramb, a nismo bili dovolj natančni pri podajanju in zaključevanju visokih žog. Kljub temu pa smo na igrišču pustili vso svojo energijo, kar je zadostovalo za uresničitev našega prvega cilja – uvrstitev v polfinale evropskega prvenstva med same vrhunske reprezentance," je po tekmi povedal Italijan.

Selektor slovenskih odbojkarjev Fabio Soli. FOTO: Profimedia

In ravno ta borbenost odbojkarjev na igrišču je bila razlog, da je bil Soli po tekmi ponosen na svojo ekipo. "Bravo vsem igralcem, saj smo morali v tretjem in četrtem nizu precej trpeti, veliko bolj kot v prvem in drugem. Energija ni bila več povsem na isti ravni, a mislim, da smo opravili odlično delo. Zdaj si moramo spočiti ter se čim bolje pripraviti na tekmo s Poljsko," je zaključil 46-letnik.

V polfinalu proti zmagovalki Lige narodov

Belgijci so do tekme s Slovenijo izgubili le s Finsko v skupinskem delu, zato so v slovenskem taboru pričakovali težko tekmo. "Zagotovo smo pričakovali močan odpor Belgijcev, ki so igrali res dobro. V tretjem nizu so nekoliko premešali postavo, kar nas je vrglo iz ritma, a smo v četrtem nizu stopili skupaj, se prilagodili in nadaljevali z dobro igro s prejšnjih delov tekme ter si na koncu zasluženo priigrali vozovnico za Milano. Ves čas se trudimo igrati sproščeno in se ne obremenjevati preveč z rezultatom, temveč s tem, kakšno predstavo prikažemo na igrišču, da uživamo, si med seboj pomagamo ter gremo iz točke v točko. Na koncu se to večinoma obrestuje z zmago," je po tekmi z Belgijci dejal slovenski podajalec Planinšič.