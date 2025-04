Solza ob napovedniku, kaj šele prinaša športna drama?

OGLAS

Evropsko prvenstvo, svetovno prvenstvo, olimpijske igre, Liga narodov ... tekmovanja, na katerih slovenski odbojkarji tradicionalno igrajo najvidnejšo vlogo, predstavljajo strah in trepet tekmecev. Zgodba, ki jo pišejo, je pogosto neverjetna, zgodba o odrekanju, žrtvovanju poletij, trenutki, ko dobi druga družina, torej tista odbojkarska, prednost pred pravimi družinami, prijatelji, najbližjimi. Za Slovenijo. Zgodbo, polno čustev, so pisali skupaj s slovenskimi navijači, s številnimi tekmeci, ki so jim stisnili roko ob največjih zmagah, najbolj grenkih porazih.

Dejan Vinčić se je dotaknil najbolj bolečega trenutka na športni poti doslej, spogledovanja z neigranjem na olimpijskih igrah v Parizu. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Zgodba, ki bo po dolgih letih dočakala uprizoritev v obliki športne serije. Trenutno najmodernejšega formata, ki se je v zadnjih letih dotaknil formule 1, kolesarstva in še česa. Zdaj bo svojo serijo dobila tudi odbojka. "Ideja o nastanku serije sega v leto 2023. Alen Djordjevič je kot nekdanji odbojkar in danes vodja reprezentance prišel na idejo, da si ti fantje zaslužijo svojo zgodbo in začel snemati zakulisje z vsemi vzponi in padci. Na drugi strani je Gašper Pavli, bivši teniški igralec in kreativni direktor v športno-marketinški agenciji, razmišljal, da je v obdobju razcveta športno dokumentarnih vsebin in glede na popularnost športa v Sloveniji čas, da tudi pri nas dobimo prvo športno TV serijo," so sporočili ustvarjalci serije z naslovom Brotherhood of the Court (Bratje z igrišča), ki verjamejo, da bodo ljudem pokazali vzpon slovenske moške odbojke v zadnjih 20 letih. S 64. mesta na svetovni lestvici do 2. mesta.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Več, kot 400 ur posnetega materiala, prek 60 intervjujev in 20 let zgodovinskih posnetkov povezujemo v smiselno celoto," je za 24ur.com povedal Pavli, soavtor športne drame v šestih delih. Zgodbe o vzponih, padcih in nevidnih bitkah v zakulisju ene najbolj spoštovanih zasedb v svetu odbojke. Od prve ideje do zaključka – to je zgodba o zaupanju, vztrajnosti in ljudeh, ki so verjeli.

Ko se kamera ne ugasne