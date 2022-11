Solze, podaljški in veselje Črnogork, ki so bronaste

Za izbranke črnogorske selektorice Bojane Popović je to druga kolajna na zaključnih turnirjih stare celine, pred desetimi leti so v Srbiji – pod vodstvom zdajšnjega selektorja slovenske ženske reprezentance Dragana Adžića – osvojile odličje zlatega leska.

Črnogorke so v malem finalu po izjemno dramatičnem dvoboju in desetminutnem podaljšku na kolena položile favorizirane Francozinje. Na poti do zmage nad lanskimi olimpijskimi prvakinjami iz Tokia jih je spodbujalo vsaj 1500 rojakov v osrednji slovenski dvorani v Stožicah.

Večji del dvoboja so bile v prednosti Črnogorke. V 48. minuti so imele tri gole prednosti (20:17), a so jih v končnici tekme Francozinje ujele in izenačile na 20:20, le minuto kasneje pa po golu Estelle Nze Minko zaostale z 20:21.

A Črnogorke se niso vdale, po golu Đurđine Jauković so dobro minuto pred koncem znova povedle z 22:21, za Francozinje pa je izenačujoči gol – po rdečem kartonu Itane Grbić – dve sekundi pred koncem dosegla Grace Zaadi Deuna.

V izenačenem podaljšku so bile Črnogorke kljub vidni utrujenosti vseskozi v prednosti. Poldrugo minuto pred koncem so po golu Tatjane Brnović povedle s 26:24, lepo prednost pa zadržale vse do konca dvoboja.

V črnogorski reprezentanci sta bili bili najbolj učinkoviti Jovanka Radičević in Đurđina Jauković, ki sta dosegli po šest golov, v francoski pa Estelle Nze Minko in Lucie Granier s po štirimi zadetki.